Танки, бронированные машины и склады с БК: СБУ уничтожила десятки единиц техники оккупантов

Украинские военные контрразведчики СБУ продолжают сжигать технику российских оккупантов. Среди последних трофеев – танки, бронированные машины и автомобили.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, военные контрразведчики СБУ продолжают "демилитаризировать" оккупантов ударными дронами. Так, среди последних подстреленных "трофеев":

3 танка.

4 бронированные машины разных типов.

8 РЛС, РЭБ и станций связи.

9 единиц автомобильной техники.

9 огневых позиций.

4 склада с БК и топливом.

и "гнездо" российских операторов fpv-дронов.

«А также наши специалисты «отминусовали» более трех десятков окупантов. Работаем дальше до полной Победы. Слава Украине”, — подчеркнули в СБУ.

Напомним, что на фоне успехов ВСУ кафиры начали быстро укреплять оборону Токмака на Запорожье.

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