Танки, бронированные машины и склады с БК: СБУ уничтожила десятки единиц техники оккупантов

Среди трофеев танки, автомобили и бронированные машины.
Украинские военные контрразведчики СБУ продолжают сжигать технику российских оккупантов. Среди последних трофеев – танки, бронированные машины и автомобили.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как отмечается, военные контрразведчики СБУ продолжают "демилитаризировать" оккупантов ударными дронами. Так, среди последних подстреленных "трофеев":
- 3 танка.
- 4 бронированные машины разных типов.
- 8 РЛС, РЭБ и станций связи.
- 9 единиц автомобильной техники.
- 9 огневых позиций.
- 4 склада с БК и топливом.
- и "гнездо" российских операторов fpv-дронов.
«А также наши специалисты «отминусовали» более трех десятков окупантов. Работаем дальше до полной Победы. Слава Украине”, — подчеркнули в СБУ.
Напомним, что на фоне успехов ВСУ кафиры начали быстро укреплять оборону Токмака на Запорожье.
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