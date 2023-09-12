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Танки, бронированные машины и склады с БК: СБУ уничтожила десятки единиц техники оккупантов

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Танки, бронированные машины и склады с БК: СБУ уничтожила десятки единиц техники оккупантов

СБУ продолжают курить технику окупантов / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Среди трофеев танки, автомобили и бронированные машины.

Украинские военные контрразведчики СБУ продолжают сжигать технику российских оккупантов. Среди последних трофеев – танки, бронированные машины и автомобили.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, военные контрразведчики СБУ продолжают "демилитаризировать" оккупантов ударными дронами. Так, среди последних подстреленных "трофеев":

  • 3 танка.
  • 4 бронированные машины разных типов.
  • 8 РЛС, РЭБ и станций связи.
  • 9 единиц автомобильной техники.
  • 9 огневых позиций.
  • 4 склада с БК и топливом.
  • и "гнездо" российских операторов fpv-дронов.

«А также наши специалисты «отминусовали» более трех десятков окупантов. Работаем дальше до полной Победы. Слава Украине”, — подчеркнули в СБУ.

Напомним, что на фоне успехов ВСУ кафиры начали быстро укреплять оборону Токмака на Запорожье.

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Дата публикации
Просмотры
549
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