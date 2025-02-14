Танки, БТР и БМП: в ISW объяснили, с какими проблемами может столкнуться Россия в будущем

Постоянные усилия РФ по увеличению численности ее вооруженных сил и созданию новых подразделений обостряют дефицит техники, это может привести к недостатку запасных частей для ремонта танков и бронетехники.

Россия в 2024 году произвела и отремонтировала более 1500 танков и 2800 боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР), что позволило ей компенсировать прошлогодние потери бронетехники. В то же время, по оценкам экспертов, РФ может столкнуться с нехваткой запасных частей и техническими трудностями в будущем.

Об этом сообщает ISW в отчете за 13 февраля.

По оценкам Национального института стратегических исследований (НИСИ) Великобритании, России удалось компенсировать все потери танков и около 75% потерь бронетехники, которые она понесла в 2024 году.

"Эксперты НИСИ отмечают, что постоянные усилия России по увеличению численности ее вооруженных сил и созданию новых подразделений обостряют дефицит техники. Это может привести к нехватке запасных частей для ремонта танков и бронетехники".

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Существует высокая вероятность того, что оставшиеся на складах России танки и бронемашины советских времен находятся в плохом состоянии. Это может усложнить способность России компенсировать высокие потери техники в 2025 году и дальше.

Аналитики ISW говорят, что российское военное командование пытается сбалансировать распределение отремонтированной и вновь техники между новыми формированиями и уже продолжительное время участвующих в боевых действиях.

"В долгосрочной перспективе Россия может столкнуться с трудностями в адекватном обеспечении своих подразделений необходимой техникой, если российские военные будут продолжать тратить запасы техники советских времен, не увеличивая производственные мощности для создания новых танков и бронемашин", – говорится в строительстве ISW.

Ключевые выводы ISW за 13 февраля

Европейские партнеры Украины объявили о новой военной помощи во время заседания Контактной группы по обороне (формат Рамштайн) 12 февраля.

Сообщается, что Россия потеряла более 5 тысяч танков и бронемашин в течение 2024 года по сравнению с 3 тысячами в 2023 году.

В отчете Международного института стратегических исследований говорится, что Россия адаптировала некоторые свои тактические приемы для преодоления постоянного дефицита техники и все больше полагается на пехотные атаки для продвижения вдоль линии фронта.

Остается непонятным, сможет ли Россия отремонтировать и изготовить достаточное количество танков и бронемашин, чтобы заменить потери в Украине и оснастить новые российские подразделения.

По оценкам Службы внешней разведки Эстонии (EFIS) Россия пытается наращивать свой потенциал не только для поддержки военных действий в Украине, но и для подготовки к потенциальной будущей войне с НАТО. Это согласуется с оценками ISW относительно продолжающихся усилий России по подготовке своих военных и общества к предстоящему конфликту с НАТО в средне- и долгосрочной перспективе.

Украинские войска продолжают наносить удары по объектам российской энергетической и военной инфраструктуры в рамках продолжающейся кампании по уничтожению российских оборонных промышленных предприятий.

Министерство иностранных дел Молдовы 13 февраля объявило о прекращении действия молдавско-российского межправительственного соглашения о создании и функционировании российских культурных центров в Молдове в ответ на постоянные сообщения о нарушении воздушного пространства страны российскими беспилотниками.

Российские войска продвинулись вперед вблизи Боровой и Северска.

Российские чиновники продолжают усилия, направленные на увеличение набора в добровольческий отряд территориальной обороны "БАРС-Брянск".

Ранее в ISW сообщили, где продвинулся враг.

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