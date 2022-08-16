Танки есть, а экипажей нет: россияне не смогли сформировать батальон для войны против Украины

В Нижегородской области России провалилось формирование танкового батальона имени К.Минина.
Сейчас согласились ехать воевать против Украины только 30 оккупантов из 160 необходимых для полной комплектации батальона.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Стратком ВСУ.
Там сообщили, что распоряжение о формировании танкового батальона для отправки на войну в Украину российское командование отдало в начале июля. Но на 15 августа из необходимых для полной комплектации батальона экипажами 160 человек контракт подписали менее 30.
"Современная дилемма "второй" армии в мире, танки есть, а экипажей – нет", говорится в сообщении.
Напомним, среди российских оккупантов произошел раскол: боевики "ЛНР" жалуются и игнорируют приказы.
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