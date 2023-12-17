"Танки и ББМ уничтожаются в режиме нон-стоп": эксперт рассказал, что происходит на левом берегу Херсонщины

В Крынках в Херсонской области, где ВСУ создали плацдарм ВСУ, российская армия имеет безумные потери.

Об этом сообщил эксперт Александр Коваленко.

"В последнее время неоднократно встречаю мнение, что те события, которые происходят на левом берегу Херсонской области в районе Крынок, не стоят усилий и расходуемых на них ресурсов. Для начала, хочу отметить, что недавно группа войск "Днепр", оперирующая на левобережье Херсонской области, считавшейся одной из наименее боеспособных, после "Оборона Крыма". Однако очень быстро она значительно увеличила свой потенциал, прежде всего, за счет количественного прироста", — пояснил он.

О потерях врага

"Кроме того, в последние недели мы видим очень много видео в открытых источниках, посвященных крайне успешной работе наших дронов по российской технике в районе Крынок. Танки и ББМ уничтожаются там в режиме нон-стоп. Однако работу артиллерии многие не видят, а она так же важна в ликвидации врага. Например, лес, южнее Крынок, уже давно стал большой цветущей могилой для подразделений 810-го ОБр МП и 104 ДШД. Особенно для подразделений 328 ДШП", – сказал он.

О логистике

"Левый берег Херсонской области, казалось бы, имеет более выгодное положение перед правым, ведь здесь нет полноводной реки, которая является преградой для отступления, но есть другой нюанс. Левый берег Херсонщины имеет довольно ограниченную логистику. Полноценных артерий, трасс, не так много на левобережье, что обеспечивают первую линию, сосредоточены очень близко к самому побережью", — добавил он.

Ранее аналитики сообщили, что ВСУ продолжают свои операции на левом берегу Херсона на фоне сообщений о сложных условиях в этом районе.

Немецкое издание Welt сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планирует новое контрнаступление. Украина, скорее всего, собирает ресурсы для новых операций в 2024 году. Отправной точкой новых наступательных действий, по мнению собеседника издания, может стать Херсонская область, поскольку Силы обороны сейчас удерживают плацдарм на левом берегу Днепра, продолжая его расширять. Оттуда до "слабого места россиян", Крыма – всего 60 километров.

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