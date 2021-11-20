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Танки и зенитные установки: миссия ОБСЕ заметила на Донбассе технику боевиков

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Танки и зенитные установки: миссия ОБСЕ заметила на Донбассе технику боевиков

УНІАН

Технику разместили вне выделенных мест хранения.

Наблюдатели ОБСЕ заметили на Донбассе танки и зенитные установки пророссийских боевиков.

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ.

Отмечается, что боевики размещают на оккупированных территориях Донбасса военную технику и вооружение. По сообщению миссии, технику разместили вне выделенных мест хранения.

На полигонах на территории Луганской области обнаружили девять танков:

  • шесть танков неустановленного типа заметил патруль ОБСЕ на полигоне вблизи населенного пункта Круглик;
  • три танка боевики разместили на полигоне вблизи поселка Мирное недалеко от Луганска.

Кроме того, ОБСЕ отмечает признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности. Речь идет об одной зенитной установке и одной траншейной машине, зафиксированной возле жилого квартала в неподконтрольном правительству населенном пункте Новогригоровка.

Как сообщалось, об увеличении войск РФ на территории Украины писали иностранные СМИ. Ссылаясь на спутниковые снимки, видео в соцсетях и неназванных должностных лиц, журналисты The Washington Post и Politico утверждают о скоплении сухопутных войск, бронетанковых подразделений, танков и самоходной артиллерии под российским городом Ельня (Смоленская обл.), где-то в 300 км от Черн.

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