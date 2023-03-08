Танки Leopard-2 из Германии и Португалии прибудут в Украину к концу месяца — Писториус

К концу месяца Украина получит первые танки из Германии и Португалии.
Боевые танки Leopard 2A6, обещанные Германией и Португалией, прибудут в Украину до конца марта.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Spiegel.
"Могу сказать вам, что я только что узнал, что 18 немецких танков Leopard-2A6 и три португальских танка могут прибыть в Украину вместе уже в этом месяце", — сказал Писториус во время встречи министров обороны ЕС в Швеции.
Он добавил, что танки прибудут вместе с подготовленными экипажами и готовы к применению на фронте.
Напомним, ранее во время визита премьера Польши Матеуша Моравецкого в Киев Украина получила первые танки Leopard 2, призванные защитить свободу украинцев.
Читайте также:
- Польша передаст Украине еще 10 танков Leopard 2: Блащак озвучил сроки
- Украинские военные овладевают танками Challenger 2 в Великобритании (фото)
- Первые Leopard 2 уже в Украине: Резников и Шмыгаль проинспектировали танки, а эксперт рассказал о преимуществах