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Танки Leopard-2 из Германии и Португалии прибудут в Украину к концу месяца — Писториус

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
835
Время на прочтение
1 мин
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Танки Leopard-2 из Германии и Португалии прибудут в Украину к концу месяца — Писториус

Фото: Associated Press

К концу месяца Украина получит первые танки из Германии и Португалии.

Боевые танки Leopard 2A6, обещанные Германией и Португалией, прибудут в Украину до конца марта.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Spiegel.

"Могу сказать вам, что я только что узнал, что 18 немецких танков Leopard-2A6 и три португальских танка могут прибыть в Украину вместе уже в этом месяце", — сказал Писториус во время встречи министров обороны ЕС в Швеции.

Он добавил, что танки прибудут вместе с подготовленными экипажами и готовы к применению на фронте.

Напомним, ранее во время визита премьера Польши Матеуша Моравецкого в Киев Украина получила первые танки Leopard 2, призванные защитить свободу украинцев.

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Дата публикации
Просмотры
835
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