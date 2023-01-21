Танки Leopard для Украины: Чехия сделала важное заявление

Чехия не планирует передавать Украине танки Leopard 2, которые получит от Германии в качестве компенсации за переданные Киеву советские танки.

Об этом сообщает Минобороны Чехии.

В ведомстве заявили, что никто не просил и не призывал Чехию предоставить такие танки.

"Ничего подобного не обсуждалось на заседании Контактной группы по вопросам обороны на американской базе Рамштайн, где представители 50 государств обсудили дальнейшую военную поддержку Украины. Не менее неправдивы предположения о том, что вместо танков "Леопард" Чехия получит американские танки "Абрамс", - говорится в сообщении Минобороны Чехии.

Напомним, что на восьмом заседании Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что еще не принял решения о поставках ВСУ танков Leopard 2. По его словам, последнее слово в этом вопросе остается за канцлером Германии Олафом Шольцом.

А министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Рамштайне некоторые страны, имеющие танки Leopard 2, пришли к согласию о начале учебных курсов для украинских военных. Еще некоторые страны называли свои пакеты помощи для Украины "за закрытыми дверями".

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