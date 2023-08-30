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Танки Leopard, дроны и РЛС: Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Танки Leopard, дроны и РЛС: Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Танк Leopard / Фото: Associated Press

В Германии был обнародован список вооружения.

В Германии 30 августа сообщили, что они передали Украине новый пакет военной помощи, включающий танки, станцию РЛС и разведывательные дроны.

Об этом сообщается на сайте правительства Германии.

Германия обнародовала новые данные по военной помощи Украине. Пакет вооружения включает:

  • 10 танков Leopard 1A5;
  • Одна радиолокационная станция TRML-4D;
  • 16 разведывательных БПЛА Vector;
  • Четыре транспортировщика для танков HX81;
  • Более 13 млн патронов к стрелковому оружию.

Напомним, 17 августа Германия отправила в Украину новый пакет военной помощи. В него в частности вошли еще две пусковые установки системы IRIS-T SLS.

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Дата публикации
Просмотры
519
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