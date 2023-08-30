Танки Leopard, дроны и РЛС: Германия передала Украине новый пакет военной помощи

В Германии был обнародован список вооружения.

В Германии 30 августа сообщили, что они передали Украине новый пакет военной помощи, включающий танки, станцию РЛС и разведывательные дроны.

Об этом сообщается на сайте правительства Германии.

Германия обнародовала новые данные по военной помощи Украине. Пакет вооружения включает:

10 танков Leopard 1A5;

Одна радиолокационная станция TRML-4D;

16 разведывательных БПЛА Vector;

Четыре транспортировщика для танков HX81;

Более 13 млн патронов к стрелковому оружию.

Напомним, 17 августа Германия отправила в Украину новый пакет военной помощи. В него в частности вошли еще две пусковые установки системы IRIS-T SLS.

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