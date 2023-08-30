Танки Leopard, дроны и РЛС: Германия передала Украине новый пакет военной помощи

В Германии был обнародован список вооружения.
В Германии 30 августа сообщили, что они передали Украине новый пакет военной помощи, включающий танки, станцию РЛС и разведывательные дроны.
Об этом сообщается на сайте правительства Германии.
Германия обнародовала новые данные по военной помощи Украине. Пакет вооружения включает:
- 10 танков Leopard 1A5;
- Одна радиолокационная станция TRML-4D;
- 16 разведывательных БПЛА Vector;
- Четыре транспортировщика для танков HX81;
- Более 13 млн патронов к стрелковому оружию.
Напомним, 17 августа Германия отправила в Украину новый пакет военной помощи. В него в частности вошли еще две пусковые установки системы IRIS-T SLS.
Читайте также:
- США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $250 млн: вошедшее туда
- Южная Корея объявила о предоставлении Украине рекордной помощи: какова ее сумма
- Нидерланды передадут Украине не все из обещанных истребителей F-16: министр обороны объяснила почему