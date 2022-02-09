Танки, минометы, БТР и гаубицы: в ООС назвали точное количество вооружения боевиков и показали карту размещения

Танки, минометы, БТР и гаубицы: в ООС назвали точное количество вооружения боевиков и показали карту размещения

В предыдущие дни, 3 и 5 февраля, в Донбассе обнаружили 205 и 178 единиц вооружения и военной техники боевиков.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что за прошедшие сутки, 8 февраля, зафиксировали размещение на Добассе 104 единицы вооружения и военной техники.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Отмечается, в предыдущие дни, 3 и 5 февраля, было обнаружено 205 и 178 единиц вооружения и военной техники. В частности, на территории оккупированной Донецкой области, в районе Терново, 57 км от линии столкновения, размещены вооружение и военная техника с нарушением линии отвода - 3 самоходные гаубицы.

В Луганской области всего размещено 101 единицу вооружения и военной техники, из них:

• с нарушением линии отвода в районах:

Победное (19 км от линии столкновения) – одна буксируемая противотанковая пушка и 3 буксируемые гаубицы;

Ирмино (54 км от линии столкновения) – 4 буксируемые гаубицы;

Белое (22 км от линии столкновения) – 2 самоходные гаубицы и 4 буксируемые гаубицы;

• с нарушением районов хранения в районах:

Шимшиновка (27 км от линии столкновения) – 8 танков;

Мирное (28 км от линии столкновения) – 5 танков, 9 буксируемых гаубиц, 8 самоходных гаубиц и 4 противотанковых орудия;

Круглик (31 км от линии столкновения) – 10 танков и 7 самоходных гаубиц;

Победоносное (19 км от линии столкновения) – 2 танка; один миномет и один буксируемый миномет.

Карта размещения военной техники/штаб ООС

• военное присутствие в зоне безопасности в районах:

Шимшиновка (27 км от линии столкновения) – 18 БТР;

Мирное (28 км от линии столкновения) – 14 БМП.

Напомним, экс-президент Польши Лех Валенса (1990-1995 гг.) призвал атаковать Москву, если Путин захватит Киев. Бывший польский президент признался, что раньше очень уважал Путина и поддерживал его. Однако сейчас президент России, по словам Валенсы, "зашел слишком далеко".

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