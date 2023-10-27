Танки от Дании и ракеты от США: Украина получила новую военную помощь

Минобороны Дании сформировало пакет помощи на сумму более $520 млн, в то же время США подтвердили передачу помощи Украине на $150 млн.

В четверг, 26 октября, в министерстве обороны Дании объявили новый пакет военной помощи Украине на сумму более полумиллиарда долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.

В новый датский пакет помощи войдут танки Т-72ЕА, БМП-2, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, стрелковое оружие и бронированные ремонтно-эвакуационные машины. Снабжение последних финансируется совместно с Германией.

Министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен отметил, что пакет помощи был сформирован после встречи в Киеве с украинским коллегой Рустемом Умеровым во вторник, 24 октября.

"Я получил информацию о потребностях Украины в борьбе с российским вторжением. Именно на основе переговоров с украинцами был собран тринадцатый датский пакет помощи", – сказал он.

В то же время, о новом пакете военной помощи от США для Украины на $150 млн объявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Как сообщалось ранее, в него войдут дополнительные боеприпасы для NASAMS и HIMARS, а также ракеты ПВО AIM-9M, снаряды калибра 155 мм и 105 мм, ракеты TOW, системы Javelin и прочее.

Напомним, несмотря на то, что в Украине выросло производство боеприпасов и дронов, для обеспечения потребностей сил обороны во время масштабной войны с Россией приходится полагаться на западное оружие.

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