"Танки, подлодки, самолеты — кто больше": Шольцу не понравились "соревнования" в передаче Украине оружия

Шольцу не понравилось, что многие страны публично борются за передачу Украине оружия.

Канцлер Германии Олаф Шольц подверг критике некоторые страны, которые якобы участвуют в соревновании, кто больше передаст Украине оружие.

Об этом пишет Reuters.

Шольц во время выступления в Бундестаге заявил, что якобы между партнерами существует конкуренция по поводу того, кто больше оружия поставит Украине. По его мнению, это вредит единству Запада. Германия же, по словам канцлера, соблюдает конфиденциальность в поставках оружия: сначала готовит решение и только потом о них информирует.

"Что вредит нашему единству, то это публичное соревнование, чтобы превзойти друг друга по направлениям: боевые танки, подлодки, самолеты — кто даст больше?" – заявил Шольц.

Канцлер Германии добавил, что в вопросе поставок Украине оружия его страна координирует свои действия из США.

Напомним, ранее немецкие издания сообщили, что правительство Германии "начало активное дипломатическое наступление" и пытается убедить другие государства принять конкретное участие в поставках танков в Украину.

Также Олаф Шольц подверг критике немецких политиков, предлагающих передать Украине самолеты.

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