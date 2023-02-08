"Танки, подлодки, самолеты — кто больше": Шольцу не понравились "соревнования" в передаче Украине оружия

Шольцу не понравилось, что многие страны публично борются за передачу Украине оружия.
Канцлер Германии Олаф Шольц подверг критике некоторые страны, которые якобы участвуют в соревновании, кто больше передаст Украине оружие.
Об этом пишет Reuters.
Шольц во время выступления в Бундестаге заявил, что якобы между партнерами существует конкуренция по поводу того, кто больше оружия поставит Украине. По его мнению, это вредит единству Запада. Германия же, по словам канцлера, соблюдает конфиденциальность в поставках оружия: сначала готовит решение и только потом о них информирует.
"Что вредит нашему единству, то это публичное соревнование, чтобы превзойти друг друга по направлениям: боевые танки, подлодки, самолеты — кто даст больше?" – заявил Шольц.
Канцлер Германии добавил, что в вопросе поставок Украине оружия его страна координирует свои действия из США.
Напомним, ранее немецкие издания сообщили, что правительство Германии "начало активное дипломатическое наступление" и пытается убедить другие государства принять конкретное участие в поставках танков в Украину.
Также Олаф Шольц подверг критике немецких политиков, предлагающих передать Украине самолеты.
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