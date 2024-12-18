Танки, ракеты для ПВО и артиллерия: Австралия объявила о новых пакетах помощи для Украины

Средства будут направлены на восстановление и поддержку энергетики Украины.

Австралия предоставляет Украине новые пакеты помощи. В частности, Канберра передала для украинских Вооруженных сил 49 танков Abrams, ракеты ПВО, наземное и противотанковое оружие, артиллерию.

Об этом во время брифинга рассказала министр иностранных дел страны Пенни Вонг:

"Мы также сотрудничаем с НАТО – как оперативный партнер – в инициативах Альянса по безопасности и тренировкам для Украины... Я слышала от моих друзей просьбы о дальнейшей помощи и, очевидно, отвезу их обратно в Австралию", — подчеркнула дипломат.

Кроме того, Австралия передаст 50 млн евро для Украины в Европейский банк реконструкции и развития. Также еще 6,39 млн долларов страна направит в поддержку энергетики.

"Мы передадим 50 млн евро Европейскому банку реконструкции и развития, чтобы помочь Украине получить доступ к примерно 400 млн долларов дополнительного займа в течение следующих 10 лет. Это поможет в восстановлении", — сказала она.

Также средства будут направлены на реабилитацию детей, которые возвращаются из России, куда они были вывезены.

Напомним, США передали Украине пакет помощи на $725 млн. В частности, в новый пакет помощи вошли ракеты "Стингер", разные боеприпасы, беспилотные летательные аппараты (БпЛА), неустойчивые наземные мины и т.д.

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