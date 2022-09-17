Танки, самолет, беспилотники и крылатые ракеты: Генштаб ВСУ обновил потери россиян

В сутки армия РФ потеряла около 200 военнослужащих, а также танки, бронемашины, самолет, беспилотники и крылатые ракеты.
По состоянию на утро 17 сентября всеобщие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину 24 февраля составляют около 54 250 военнослужащих.
Об этом говорится в сообщении Генштаба Вооруженных Сил Украины.
Что из техники за сутки россияне потеряли:
- танков ‒ 2202
- боевых бронированных машин ‒ 4701
- артиллерийских систем – 1306
- РСЗО – 312
- средства ПВО ‒ 168
- самолетов – 251
- вертолетов – 216
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 911
- крылатые ракеты ‒ 236
- корабли /катера ‒ 15
- автомобильной техники и автоцистерн – 3571
- специальная техника ‒ 121
Данные по потере российских войск уточняются.
Напомним, начались 206 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. ВСУ отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Авдеевка, Николаевка Вторая и Новомихайловка. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба ВСУ 17 сентября.