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Танки, самолет, беспилотники и крылатые ракеты: Генштаб ВСУ обновил потери россиян

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Танки, самолет, беспилотники и крылатые ракеты: Генштаб ВСУ обновил потери россиян

Фото: Associated Press

В сутки армия РФ потеряла около 200 военнослужащих, а также танки, бронемашины, самолет, беспилотники и крылатые ракеты.

По состоянию на утро 17 сентября всеобщие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину 24 февраля составляют около 54 250 военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Что из техники за сутки россияне потеряли:

  • танков ‒ 2202
  • боевых бронированных машин ‒ 4701
  • артиллерийских систем – 1306
  • РСЗО – 312
  • средства ПВО ‒ 168
  • самолетов – 251
  • вертолетов – 216
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 911
  • крылатые ракеты ‒ 236
  • корабли /катера ‒ 15
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3571
  • специальная техника ‒ 121

Данные по потере российских войск уточняются.

Напомним, начались 206 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. ВСУ отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Авдеевка, Николаевка Вторая и Новомихайловка. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба ВСУ 17 сентября.

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