Танки, самолет, беспилотники и крылатые ракеты: Генштаб ВСУ обновил потери россиян

В сутки армия РФ потеряла около 200 военнослужащих, а также танки, бронемашины, самолет, беспилотники и крылатые ракеты.

По состоянию на утро 17 сентября всеобщие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину 24 февраля составляют около 54 250 военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Что из техники за сутки россияне потеряли:

танков ‒ 2202

боевых бронированных машин ‒ 4701

артиллерийских систем – 1306

РСЗО – 312

средства ПВО ‒ 168

самолетов – 251

вертолетов – 216

БПЛА оперативно-тактического уровня – 911

крылатые ракеты ‒ 236

корабли /катера ‒ 15

автомобильной техники и автоцистерн – 3571

специальная техника ‒ 121

Данные по потере российских войск уточняются.

Напомним, начались 206 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. ВСУ отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Авдеевка, Николаевка Вторая и Новомихайловка. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба ВСУ 17 сентября.

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