Танки, военные склады и иранские "шахиды": список потерь оккупантов на фронте за сутки

В частности, украинские защитники сбили восемь иранских ударных беспилотников "Shahed".

За текущие сутки, 2 октября, украинские защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Первомайское, Спорное и Выемка.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

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Подтверждено поражение личного состава и военной техники противника 1 октября. Вчера украинские защитники уничтожили склад с боеприпасами оккупантов в районе Таврического Херсонской области.

Также было уничтожено семь танков до десяти единиц автомобильной техники в районе Черниговки Запорожской области. Информация о потерях личного состава уточняется.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла четыре удара. Подтверждено поражение двух мест скопления вооружения и военной техники, а также два зенитных ракетных комплекса противника.

Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили восемь иранских ударных беспилотников "Shahed".

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили пять командных пунктов, четырнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а также более пятнадцати других важных объектов оккупантов .

Ранее сообщалось, что РФ за сутки нанесла по Украине 4 ракетных и 3 авиационных удара.

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