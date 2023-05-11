Танки ВСУ на Белгород и "газовые атаки": российские пропагандисты паникуют и говорят, что контрнаступление началось

Так называемые "военкоры" врага подняли волну истерики в Сети и утверждают, что контрнаст ВСУ начался.
Российские Z-пропагандисты устроили истерику в своих телеграмм-каналах.
Вражеские пропагандисты утверждают, что ВСУ якобы начали свое долгожданное контрнаступление — и сразу в нескольких местах. По их словам, украинская армия якобы наступает под Бахмутом, возле Майорска, находящегося недалеко от Горловки, на Запорожском направлении и собирает силы у Харькова.
Захватчики всерьез обсуждают угрозу, что ВСУ могут захватить Белгород.
Свое внимание пропагандисты обращают на успехи ВСУ возле Бахмута.
Также досталось главе Мионбороны РФ Шойгу и начальнику Генштаба Герасимову.
Особенно "одаренные" пропагандисты придумали, что в Запорожском направлении против оккупантов применили ядовитый газ, от которого россияне якобы умирают сразу.
В то же время, по мнению военного преступника Гиркина-Стрелкова, "задания, которые ВСУ выполнило и может дальше выполнить на указанных участках – сугубо тактические".
"Ни о каком серьезном наступлении речи не может идти", — пишет он.
Украинская сторона пока данную информацию не комментирует. Не исключено, что мы видим очередную информационную атаку противника. Что задумали оккупанты, узнаем со временем.
Подчеркиваем, что достоверную информацию о ходе боевых действий публикуют только украинские официальные лица: Верховный главнокомандующий, министр обороны, главнокомандующий ВСУ и их пресс-службы. Призываем доверять только официальным источникам и дождаться достоверной информации.
ТСН.ua продолжает следить за ситуацией.
Напомним, руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что у россиян началась паника на юге.
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