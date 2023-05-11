Танки ВСУ на Белгород и "газовые атаки": российские пропагандисты паникуют и говорят, что контрнаступление началось

Российские Z-пропагандисты устроили истерику в своих телеграмм-каналах.

Вражеские пропагандисты утверждают, что ВСУ якобы начали свое долгожданное контрнаступление — и сразу в нескольких местах. По их словам, украинская армия якобы наступает под Бахмутом, возле Майорска, находящегося недалеко от Горловки, на Запорожском направлении и собирает силы у Харькова.

Захватчики всерьез обсуждают угрозу, что ВСУ могут захватить Белгород.

Свое внимание пропагандисты обращают на успехи ВСУ возле Бахмута.

Также досталось главе Мионбороны РФ Шойгу и начальнику Генштаба Герасимову.

Особенно "одаренные" пропагандисты придумали, что в Запорожском направлении против оккупантов применили ядовитый газ, от которого россияне якобы умирают сразу.

В то же время, по мнению военного преступника Гиркина-Стрелкова, "задания, которые ВСУ выполнило и может дальше выполнить на указанных участках – сугубо тактические".

"Ни о каком серьезном наступлении речи не может идти", — пишет он.

Украинская сторона пока данную информацию не комментирует. Не исключено, что мы видим очередную информационную атаку противника. Что задумали оккупанты, узнаем со временем.

Подчеркиваем, что достоверную информацию о ходе боевых действий публикуют только украинские официальные лица: Верховный главнокомандующий, министр обороны, главнокомандующий ВСУ и их пресс-службы. Призываем доверять только официальным источникам и дождаться достоверной информации.

ТСН.ua продолжает следить за ситуацией.

Напомним, руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что у россиян началась паника на юге.

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