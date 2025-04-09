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Танки ВСУ в Белгородской области: российские укрепления за 10 млрд рублей не сработали
Россияне потратили миллиарды на укрепление, но танки ВСУ прорвались в Белгородскую область.
Военные показали, как подразделения ВСУ с танками въехали на территорию Белгородской области, несмотря на так называемые современные и надежные фортификации, на которые россияне потратили более 10 миллиардов рублей.
Об этом сообщила прессслужба 225 ОШП.
Известно, что после успешных операций украинских сил на Курщине оккупанты заявили о масштабном укреплении границ.
«После нашей операции на Курщине россияне «сделали выводы»: усилили все границы, чтобы сделать невозможным повторный прорыв в другом месте. В Белгородской области потратили более 10 миллиардов рублей на «современные и надежные фортификации»… Что с лицом, россияне?», – говорится в сообщении.
Напомним, Сырский озвучил настоящие масштабы армии РФ.