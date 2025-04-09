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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Танки ВСУ в Белгородской области: российские укрепления за 10 млрд рублей не сработали

Россияне потратили миллиарды на укрепление, но танки ВСУ прорвались в Белгородскую область.

Автор публикации
София Бригадир София Бригадир
Танки ВСУ в Белгородской области

Танки ВСУ на Белгородщине / © скриншот с видео

Военные показали, как подразделения ВСУ с танками въехали на территорию Белгородской области, несмотря на так называемые современные и надежные фортификации, на которые россияне потратили более 10 миллиардов рублей.

Об этом сообщила прессслужба 225 ОШП.

Известно, что после успешных операций украинских сил на Курщине оккупанты заявили о масштабном укреплении границ.

«После нашей операции на Курщине россияне «сделали выводы»: усилили все границы, чтобы сделать невозможным повторный прорыв в другом месте. В Белгородской области потратили более 10 миллиардов рублей на «современные и надежные фортификации»… Что с лицом, россияне?», – говорится в сообщении.

Напомним, Сырский озвучил настоящие масштабы армии РФ.

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