Танкисты в Луганской области останавливают наступления врагов и часто сами оказываются под огнем

Танкисты в Луганской области останавливают наступления врагов и часто сами оказываются под огнем

У танкистов в Восточной операционной зоне сейчас очень много работы, а особенно, когда россияне не считаясь с потерями, любой ценой пытаются выйти к автодороге Бахмут-Лисичанск, чтобы полностью захватить украинскую Луганщину.

Но украинские военные все вражеские посягательства сводят на нет, говорится в ТСН.

«Шесть часов утра, метров 50-ят от нас, как бабахнуло! Окна-двери все сразу вылетели. Крикнул: «Все в укрытие» и побежали по полям», — рассказывает военнослужащий ВСУ «Первый».

Российские артиллерия с авиацией круглосуточно, чуть ли не по расписанию, наносят сейчас ракетно-бомбовые удары по расположению украинских военных и гражданских населенных пунктах на границе Луганской и Донецкой областей. В ответ чуть ли не каждый вражеский снаряд — отвечает украинская дальнобойная артиллерия и ударная авиация.

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Любой ценой, рашисты сейчас стремятся выйти на автодорогу Бахмут-Лисичанск, чтобы сковать оперативную группировку украинских войск на Луганщине и получить пространство для развития наступления на Бахмут.

В сторону позиций вражеской артиллерии в Луганской области стреляют украинские реактивники, а навстречу пехоте рашистов, быстро отправляются наши танкисты. «К нам пододвигалась пехота – их, сепарская и мы их отбивали, отгоняли. Стреляли с дальних позиций», — говорит военнослужащий ВСУ Назар.

Такие выезды, по тревоге, когда нужно срочно помочь огнем и броней нашей пехоте, сейчас проходят, говорит механик-водитель танка, много раз в сутки. «Ежедневно есть работа, все время выезды. Быстро возвращаемся, перезарядка, перезаправка, что-то поели – и снова в бой», – говорит Владимир.

Бывают здесь и настоящие танковые дуэли. «Едем-едем, говорю механику: прими в лево немножко. Принимаем мы немножко в лево – принимаем, принимаем, принимаем. А вражеский танк выезжает и нам в "бочину", наводчик кричит: "танк". Ну, я увидел тоже тот танк и сразу такая ситуация была, что танк пушку на нас и сразу производит выстрел, а снаряд пролетает над головой», — вспоминает военнослужащий ВСУ "Папик".

Ту первую встречу — лоб в лоб с вражеским танком, признается "Папик", запомнил на всю жизнь. Накануне, говорит, незабываемые эмоции получил — весь экипаж. «Уже почти приближались к цели, и здесь видим на дороге такой приход, ракета. Мы кричим: «Стой! Стой! Вова, стой!». А он... Вы понимаете, с седьмой передачи 42 тонны трудно остановить», — вспоминает «Назар»

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На принятие решения, чтобы сохранить собратьев и машину, признается "Мехвод", у него было секунды. Решил попробовать «лететь», но без потери не обошлось – потеряли плохо прицепленное ведро. Несмотря на происшествие по дороге, они вовремя успели выйти на цель. «Мы их отбили – стали в ряд – влупили там где-то по 12 снарядов», – вспоминают бойцы.

Тот пехотный штурм рашистов, украинские воины остановили. Но ситуация на участке вблизи автодороги Бахмут-Лисичанск остается крайне напряженной. Впрочем танкисты уверяют: мечту – заветную, всего экипажа, непременно превратят в реальность.

«Полностью — всю границу с Россией порисовал бы в сине-желтый цвет и любовался бы, наверное, каждый день», — говорит военнослужащий ВСУ Владимир.

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