Танковая атака ВСУ на вражеские позиции: эпическое видео с поля боя

Оккупантов разнесли в хлам.
В Сети появилось видео мощной атаки украинских танков на позиции врага.
Соответствующие кадры опубликованы на Facebook-странице 63-й отдельной механизированной бригады.
Боевые машины атаковали российские позиции на Луганщине, в районе Дибровы на Кременском направлении, и разнесли окупантов в хлам.
В комментарии к опубликованному видео заметили, что россияне вслепую пытались убегать от тяжелого и смертоносного металла.
Напомним, ранее в Сети появилось видео штурмовых действий ВСУ и динамичных ближних боев на позициях оккупантов на Бахмутском направлении.
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