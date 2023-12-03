Танковая атака ВСУ на вражеские позиции: эпическое видео с поля боя

В Сети появилось видео мощной атаки украинских танков на позиции врага.

Соответствующие кадры опубликованы на Facebook-странице 63-й отдельной механизированной бригады.

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Боевые машины атаковали российские позиции на Луганщине, в районе Дибровы на Кременском направлении, и разнесли окупантов в хлам.

В комментарии к опубликованному видео заметили, что россияне вслепую пытались убегать от тяжелого и смертоносного металла.

Мощная танковая атака ВСУ на вражеские позиции

Напомним, ранее в Сети появилось видео штурмовых действий ВСУ и динамичных ближних боев на позициях оккупантов на Бахмутском направлении.

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