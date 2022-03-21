Танковое наступление на Киев остановила экс-нардеп Татьяна Черновол точным выстрелом из "Стугни"

За несколько дней до начала полномасштабного российского вторжения она прошла курсы операторов противотанкового оружия.

Под Броварами уничтожен сводный танковый отряд оккупантов, когда они пытались совершить наступательные действия на киевском направлении. "При осуществлении очередной попытки наступления на Киев оккупанты потеряли сводный отряд 6-го танкового полка. Благодаря активным действиям подразделений Вооруженных сил Украины на отдельных направлениях в Броварском районе подразделения противника остаются отрезанными от поставок горючего и продовольствия", — отмечают в сообщении украинского Генштаба, говорится в ТСН.

Шестой танковый полк, расположенный в уральском городе Чебаркуль, – одном из самых депрессивных российских городов, – с упрямством неизлечимо больного самоубийцы покидает гореть танки после неудачного штурма Броваров. Несколько дней назад оккупанты уже разбегались в разные стороны от Броварской трассы и жаловались в эфир, что, мол, командир полка – среди «двухсотых».

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Но этот урок не изучен, еще один штурм. И еще один возведенный отряд шестого полка бросает обгоревшие танки у дороги. Наверное, погибший командир полка Захаров очень бы удивился, если бы увидел, что новейшую российскую броню поджаривала хрупкая женщина, чье лицо знакомо чуть ли не всей Украине.

Она никогда не думала, что будет останавливать русскую армию возле того же аквапарка, куда недавно водила своих детей. Теперь она жжет российские танки, а в своей красной машинке возит ракеты от противотанкового комплекса Стугна". Татьяна Черновол, бывший народный депутат и бывший журналист, ловко вытаскивает тридцатикилограммовую ракету из багажника своей машины. «Вот моя машина, в которой меня убивали на Майдане, таран, Порше Кайен, вот она. Здесь я вожу Стугни», – говорит Татьяна.

За несколько дней до начала полномасштабного российского вторжения она прошла курсы операторов противотанковой «Стуны». Экс-нардеп, в новом для себя качестве противотанкиста, выглядит абсолютно счастливым человеком. «Слушайте, ребята, это реально игрушка. У меня кумулятивный снаряд, я танк пробиваю, дайте только в него попасть», – говорит младший лейтенант Татьяна Черновол.

На мониторе украинской «Стугни» – арабские буквы. Эта установка должна была пойти на экспорт. В одну из ближневосточных стран, но война смешала все экспортные планы. Говорят, покупатели отнеслись к этому с пониманием. «Я здесь защищаю не Украину и даже не Европу, мы здесь защищаем весь цивилизованный демократический мир», — убеждает Татьяна.

Подбитое русское железо почти рядом с линией обороны. За три недели боев на счету Татьяны и ее подразделения четыре подтвержденных цели – два танка, одна система залпового огна и боевая бронированная машина. Достаточно было поразить ракетой в первый танк, чтобы остановить все наступление россиян. «Я один танчик бахнула, и они убежали. Одного подбитого танка было достаточно, чтобы атака захлебнулась, колонна развернулась и убежала», – рассказывает женщина.

Один из пулеметов сняли с подбитой вражеской техники. Развернули в сторону тех, кто стрелял из него в украинцев.

Оборона Киева - под Броварами уничтожен сводный танковый отряд оккупантов

Перед тем как атаковать позиции украинских военных, уральские танкисты развлекали стрельбой по мирным украинцам. Гражданский легковой автомобиль. Чудом сбежала от российских танков на простреленных колесах. Но оккупанты стреляли не только по шинам. Судя по попаданиям, россияне вели огонь с четким намерением убить водителя и его пассажиров.

В этой машине были муж, жена и ребенок. Российские военные, несмотря на то, что это была гражданская машина, открыли по ней огонь. Здесь всюду следы от пуль. Мужчину ранило, ребенка ранило, но водитель все же дотянул до украинских военных, они оказали первую помощь, спасли своих.

От этой позиции до Броваров можно доехать всего за несколько минут. Украинские бойцы уверенно заслонили собой восточные ворота столицы. Но опустевший пригород Киева якобы замер в ожидании очередных атак. Потому что враг собирает силы для новых попыток прорваться к сердцу Украины.

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