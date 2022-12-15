Танковые дуэли на трофейных российских броненосцах: кадры боев на Харьковщине

Бойцы 92 бригады показали кадры поединка российского модернизированного танка с украинским Т-64, в результате поединка российская броня выгорела дотла, говорится в ТСН.

На Купянском направлении россияне стягивают свои резервы, а боевые экипажи танкистов выжигают их ячейки точными выстрелами. Боевая машина М-113 едет туда, где бойцам нужно спасать жизнь, внутри медики 92 бригады. Хирург-онколог в мирной жизни, а сейчас военный медики «Док» говорит, что работы больше, когда подразделения оттесняют россиян с ранее занимаемых позиций. Подрывы на минах и вражеский артиллерийский огонь наносят наибольшие травмы бойцам на Харьковском направлении.

Управляет операционной на колесах Василий на позывной «Партизан». На этой броне водителю нередко приходится рисковать своей жизнью для спасения украинской пехоты. "Приходится ездить по минным полям, потому что жизнь человека – самая важная. За это нас ругают, приходится выбирать. "Док" молодец, может под посадкой и в поле и под броней сшить, заклепать, подготовить, чтобы довести, спасти жизнь. Ему хвала и честь", — говорит военнослужащий ВСУ «Партизан».

Коллеги по бригаде на другой броне – модернизированном танке Т-72 возвращается из боевого задания. Этот бронебойщик 92 бригады отобрали у россиян во время контрнаступления. Пушка по украинским военным, говорит боец, не стреляла, потому что была неисправна. "Пушка на компьютере показала 16 настрелов снарядов, сейчас уже тысяча после нас", — рассказывают бойцы.

Уничтожать врага на Купянском направлении, куда русские войска стягивают свои силы – главная задача этих бойцов.

На днях 92-я бригада показала редкие кадры танковой дуэли. Украинский экипаж Т-64 первым и точным выстрелом ударил по российской модернизированной броне, в результате экипаж россиян вместе с танком уничтожен.

Быть мишенью для вражеской артиллерии для бойцов танкового экипажа – дело привычное. Но они не боятся, потому что знают, что меткие выстрелы их пушек защищают украинскую землю от российского врага.

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