Как точно пушка их боевой машины попадает по скоплению вагнеровцев в окрестностях Бахмута, бойцы имеют на записи.

Систематически, прицельно и точно уничтожают вражеские войска танковые экипажи 58-й мотопехотной бригады на Бахмутском направлении фронта. На днях наши броненосцы накрыли пушечным огнем опорные пункты вагнеровцев, несколькими выстрелами уничтожив сразу несколько групп противника, тем самым оттеснив российского врага подальше от Бахмута, говорится в ТСН.

Прикрывать пехоту, которая отбрасывает россиян подальше от Бахмута – задача у танкового экипажа.

“Наша задача была дать возможность пехоте пройти занять позиции. "Страшновато, есть мандраж, руки трясутся, но потом буквально запускаешь систему и за две секунды перед выстрелом все словно затормаживается, ты просто делаешь свою работу", — так возле своего многотонного кольца рассказывает наводчик на позывной «Белый».

Накрывать россиян тяжелым калибром на тяжелом отрезке фронта Сергею с экипажем приходится почти без передышки. Работать ночью на боевых машинах особенно опасно, потому что пушечные выстрелы подсказывают оккупантам, куда стрелять в ответ. На счету этого экипажа таких боевых выездов уже больше двух десятков. Все, чтобы российские войска не смогли продвинуться в глубь позиций наших защитников.

Ребята на тяжелых многотонниках маневрируют на влажной почве не хуже автомобилей на трассах, уверяет механик-водитель на позывной «Шева». “От нее зависит наша жизнь, как обслужишь так и она поведет себя в бою. Грязюка ей не мешает. Она как рыба в воде по грязи”, — убеждает он.

Танковые пушки выпускают снаряды калибром в 125 мм и этот убийственный металл для российских войск на Бахмутском направлении бойцы не жалеют.

Скоростной и маневренный Т-80 Вячеслав получил уже в пиксельной боевой раскраске из-под белорусской границы. "Отжата у кацапов под Черниговом сейчас воюет на Донбассе", — рассказывает о своей машине боец.

Как точно пушка их боевой машины попадает по скоплению вагнеровцев в окрестностях Бахмута, бойцы имеют на записи. Мы уничтожили пулеметное гнездо с крупнокалиберным пулеметом и группу вражеской пехоты. После второго заезда на позицию было уничтожено еще враждебное РПГ также группу пехоты, поддержали заход нашей пехоты к огненным позициям, в результате чего мы оттеснили врага”, — рассказывают бойцы.

Несколько десятков уничтоженных вагнеровцев в опорном пункте и три группы пехоты, которая бежит после выстрелов наших броненосцев, это результат 15-минутной работы бойцов на окраинах города.

Систематически, прицельно и метко – так уничтожают вражеские войска танковые экипажи 58-й бригады. “Мы зашли сюда в первых числах мая, они были немного дальше, чем сейчас, но учитывая время, которое они потратили, чтобы подойти эти несчастные 10 км за полгода, это ничто. Поэтому Бахмут им не взять”, — убеждают бойцы.

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