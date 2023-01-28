Танковый прорыв: почему Германия и США так долго блокировали это решение

По словам эксперта, решение о предоставлении танков Leopard внутренне в Германии было принято еще осенью.

В ноябре 2022 года отдельные чиновники в Германии говорили о согласии на поставку танков Leopard в Украину.

В интервью ТСН.ua об этом сказала директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук.

"В ноябре я начала получать сообщения от должностных лиц Германии, что внутренне они приняли решение: "Леопарды" для Украины будут. Вопрос только, когда и сколько? Жаль времени. Ведь если уже тогда это решение было принято, мы потеряли несколько дополнительных месяцев", – отметила она.

По словам Гетьманчук, один из аргументов немцев относительно невозможности передачи техники Украине касался обучения военных.

"Был аргумент, что очень сложно и очень долго учиться на них. Я слышала даже такой аргумент, мол, "мы не хотим забирать украинских военных на обучение на танках "Леопард 2", потому что те люди сегодня очень нужны на фронте"", – добавила экспертка.

По ее словам, основным страхом в Германии является страх еще большей эскалации со стороны главы Кремля Путина, ведь с начала войны России против Украины впервые речь идет об оружии, которое является наступательным и направлено атаковать.

"Был аргумент, мол, "для немцев вопрос танков очень болезненный, потому что возникают какие-то воспоминания о Второй мировой войне, где самые ожесточенные бои были именно танковые и прежде всего, на территории Украины", — добавила директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ для контрнаступления требуются 300-500 танков.

А Запад уже пообещал Украине сотни танков. Об этом сообщил посол во Франции. Он также назвал количество боевых машин для Украины.

Ранее Германия пообещала Украине 14 своих танков Leopard 2, а Испания может предоставить более 50 таких танков, Польша – более 70, Канада – 4.

Более того, ВСУ получат 31 танк Abrams от США, 14 танков Challenger 2 – от Британии и танки AMX-10 RC от Франции.

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