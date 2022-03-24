Тарас Тополя о возможном телемосте в благотворительном британском концерте: "Готовы выступать в бронежилетах"

Сейчас группа привлечена в столичной терробороне и волонтерстве.

Шоу "Сніданок. Онлайн" ежедневно с 10:00 в прямом эфире YouTube и в эфире телеканала ТЕТ продолжает поддерживать украинцев в столь сложное для нашей страны время.

Сегодня месяц полномасштабного вторжения в Россию на территорию Украины. Месяц достойного сопротивления украинского народа и его несокрушимого духа.

Сегодня, как никогда, украинцы готовы кричать на весь мир о ситуациях на нашей Родине и просить мировое сообщество не оставаться в стороне.

Эксклюзивно в эфир "Сніданок.Онлайн" подключился лидер группы "Антитела" Тарас Тополя. Музыканты записали видеообращение к Эду Ширану, узнав, что он примет участие в благотворительном концерте в поддержку Украины и предложили сделать телемост Киев-Бирмингем и спеть вместе.

пресслужба каналу "1+1"

"Перед тем, как записывать видео, мы спросили разрешения у наших командиров. Наши собратья поддержали нас… Но вся эта история с Эдом Шираном это скорее не о концерте, а о сигнале и информационном толчке, чтобы еще раз показать: несмотря на все, Киев стоит, мы держимся, дать бодрости и уверенности людям. Это больше идейная вещь, мы видим, как в европейских медиа разносится это предложение, как они радуются, что Украина не сдается. Группа в полном составе, с инструментами, в каком формате выступить, или в бронежилетах и касках, или в смокингах – это уже неважно… Пока нет официальной реакции на видео, но если выступления даже и не состоится – это в любом случае вирусный момент, который сыграет в пользу Украины", — прокомментировал Тополя.

По словам Тараса, в настоящее время группа привлечена в столичной терробороне и волонтерстве.

Кроме участников "Антител", в ряды защитников украинского народа присоединились многие украинские певцы и популярные личности. Среди них, например, танцовщик Дмитрий Дикусар, он стал добровольцем сразу в начале войны. За месяц украинского сопротивления Дмитрий с побратимами попал под авиаудар баллистическими ракетами, благодаря профессионализму руководства военным удалось передислоцироваться.

Бывший лидер группы "Тартак" Саша Положинский пришел в военкомат еще до начала войны и подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ. Также лейтенантом ВСУ стал и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Многие думали, что поездки музыканта с выступлениями по своей Украине это волонтерство. Однако Святослав признался: Львовская военно-гражданская администрация в буквальном смысле отправила его в музыкальную командировку по стране. Среди защитников есть и писатели братья Капрановы, рэпер Ярмак, танцовщик и тиктокер Назар Граба, лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк, Фагот из "ТНМК", Юрий Ткач, Никита Добрынин, Ахтем Сеитаблаев, Алексей Тритенко и другие. Не остался в стороне и кинорежиссер Олег Сенцов, проведший 5 лет в российской тюрьме.

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