Тарас Тополя рассказал, как защитники относятся к вечеринкам мирных жителей во время войны

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, который после полномасштабного вторжения РФ в Украину пошел служить парамедиком в 130 батальоне ТРО, признался, как защитники относятся к вечеринкам во время войны.

Так, знаменитость, ранее прокомментировавший свои видео с передовой, признался, что на фронте он и другие военнослужащие спокойно реагируют на мирную жизнь в тылу. Более того, защитники говорят, что именно за это и борются, поэтому не хотят, чтобы украинцы только скучали и были в отчаянии.

"Люди должны жить, о чем-то мечтать, улыбаться, шутить, заниматься любовью в конце концов, отдыхать. Все это должно быть, потому что ради чего мы тогда боремся здесь? Мы же не боремся ради тоски, печали, отчаяния и тотального плача. Нет, будущее государства должно быть светлым, успешным, улыбающимся. Достижения должны быть с улыбкой на лице", – поделился звезда в интервью СТБ.

Однако защитников раздражает, когда мирные жители перегибают палку и позволяют себе лишнего.

"Конечно, есть переборы. Когда какие-то откровенные хамские вечеринки устраивают, гульки, какие-то вещи, которые контрастируют с тем, что в стране война. Конечно, на это люди будут реагировать негативно. И я понимаю, почему так", – отметил он.

Тополя добавил, что на "передке" воины также шутят, смеются и делают "какие-то глупости".

"Здесь такие же обычные люди, нет небожителей. Все одинаковы: кто-то в тылу, кто-то на передке. Просто кто-то взял на себя такую функцию, а кто-то другую", – добавил звезда.

Напомним, ранее жена Тараса Тополи, певица Alyosha рассказала о родных, живущих в оккупации. Близкие исполнительницы находятся в Херсоне и в Запорожье.

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