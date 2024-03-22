Тарас Тополя шокировал, как поймал коллаборанта и приходилось ли ему убивать оккупанта

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя вспомнил, как в начале войны его подразделение поймало коллаборанта, а также призналось, приходилось ли ему убивать врага.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" артист рассказал о службе "Антител" на передовой. По словам исполнителя, особенно было сложным начало войны. Подразделение, где служил музыкант, понесло потери с первого же дня. Также певец вспомнил, что они тогда поймали коллаборанта, который ждал прихода оккупантов.

Группа "Антитила" / Фото: facebook.com/antytilaofficial

"Мой первый контакт со "ждуном" состоялся на второй-третий день войны. У него были карты аэропортов в Киеве, на карте были определенные точки обозначены. Все говорило о том, что он был агентом, который ждал россиян. Он остался жив. Пожалуй, в этом и заключается отличие украинцев от них, что мы гуманнее", — рассказал музыкант.

Тарас Тополя также отметил, что на войне служил парамедиком. Он участвовал в военных операциях, но врага не убивал. Солист "Антител" вместе с другими участниками группы оказывал медицинскую помощь.

Группа "Антитила" / Фото: instagram.com/antytila_official

"Что касается убитых россиян – это было в Харьковской области. Я всегда отмечаю, что я лично не участвовал в убийстве россиян. Я был привлечен к штурмовым и оборонным операциям, как парамедик. Когда мы пришли в первый день полномасштабной войны, то мы не выбирали стать парамедиками. Так произошло в силу наших знаний и навыков, которые были приобретены с 2014 года", — добавил музыкант.

Отметим, Тарас Тополя вместе с участниками группы "Антитела" с первых дней войны служил на фронте парамедиком. В августе 2022 года по приказу тогдашнего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного артисты выехали из передовой, после чего занялись волонтерством.

Напомним, ранее Тарас Тополя высказался о "конфликте" Зеленского с Залужным и предстоящих выборах в Украине.

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