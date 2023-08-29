Тарнавский рассказал об успехах ВСУ на Таврическом направлении

За последние сутки потери врага составили 293 человека.
Украинские военные на Таврическом направлении за последние сутки ранили или убили 293 российского оккупанта.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
"Успешное движение сил обороны на Таврическом направлении продолжается. Артиллерийские подразделения в течение суток выполнили 1218 огневых задач", — пишет Тарнавский.
Он отметил, что за последние сутки потери врага составили 293 человека: безвозвратные — 50, раненые — 243.
Кроме того, украинские военные ликвидировали 25 единиц военной техники россиян. В частности: один танк, четыре ББМ, девять артиллерийских систем и минометов, один ПТРК, один БПЛА, девять единиц автомобильной техники.
Силы обороны также уничтожили пять складов боеприпасов, один пункт управления и один контрольно-наблюдательный пункт россиян.
Напомним, ранее сообщалось, что Российские захватчики очень рискуют оказаться в окружении Херсонской области, когда украинские защитники будут освобождать левобережье области.
Кроме того, мы ранее информировали, что в ВСУ объяснили, какие преимущества предоставляет увольнение Роботиного.
Читайте также:
- "Путь к победе дается большой ценой": как медики в Днепре круглосуточно спасают раненых защитников (видео)
- Немного перепутал: кафир запрыгнул в окоп с защитниками Украины и попал в плен (видео)
- ВСУ сформировали условия, чтобы начать прорыв второй линии обороны врага на юге – аналитик