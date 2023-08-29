Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Тарнавский рассказал об успехах ВСУ на Таврическом направлении

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
37
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Тарнавский рассказал об успехах ВСУ на Таврическом направлении

Война / Фото: Associated Press

За последние сутки потери врага составили 293 человека.

Украинские военные на Таврическом направлении за последние сутки ранили или убили 293 российского оккупанта.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Успешное движение сил обороны на Таврическом направлении продолжается. Артиллерийские подразделения в течение суток выполнили 1218 огневых задач", — пишет Тарнавский.

Он отметил, что за последние сутки потери врага составили 293 человека: безвозвратные — 50, раненые — 243.

Кроме того, украинские военные ликвидировали 25 единиц военной техники россиян. В частности: один танк, четыре ББМ, девять артиллерийских систем и минометов, один ПТРК, один БПЛА, девять единиц автомобильной техники.

Силы обороны также уничтожили пять складов боеприпасов, один пункт управления и один контрольно-наблюдательный пункт россиян.

Напомним, ранее сообщалось, что Российские захватчики очень рискуют оказаться в окружении Херсонской области, когда украинские защитники будут освобождать левобережье области.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ВСУ объяснили, какие преимущества предоставляет увольнение Роботиного.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
37
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация