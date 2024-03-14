Тарнавский сообщил о сложной ситуации на фронте: новости с участка ОСУО "Таврия"

Украинские воины продолжают вести оборонную операцию на Таврическом направлении.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его данным, в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" ситуация напряженная, но контролируемая.

"За минувшие сутки произошло 56 боевых столкновений. Российский агрессор нанес 26 авиаударов, совершил 866 обстрелов и 80 ударов дронами-камикадзе", — уточнил он.

Общие потери россиян за минувшие сутки составили:

в живой силе – 408 человек (убитыми и ранеными, также 1 оккупант был взят в плен)

в вооружении и военной технике — 32 единицы (1 танк, 9 ББМ, 2 артсистемы, 2 СПГ/АГС, 17 автомобилей и 1 единица спецтехники)

нейтрализовано 319 БпЛА разных типов

Силы обороны Украины уничтожили также 1 состав боеприпасов и 2 блиндажа противника

Ранее Генштаб сообщил, что Вооруженные силы Украины отразили ряд атак оккупационной армии. Россияне пытались прорвать оборону украинских военных в Донецкой области. За прошедшие сутки на фронте произошло 79 боевых столкновений.

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