Тарнавский сообщил о сложной ситуации на фронте: новости с участка ОСУО "Таврия"

Оккупанты несут потери.
Украинские воины продолжают вести оборонную операцию на Таврическом направлении.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
По его данным, в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" ситуация напряженная, но контролируемая.
"За минувшие сутки произошло 56 боевых столкновений. Российский агрессор нанес 26 авиаударов, совершил 866 обстрелов и 80 ударов дронами-камикадзе", — уточнил он.
Общие потери россиян за минувшие сутки составили:
- в живой силе – 408 человек (убитыми и ранеными, также 1 оккупант был взят в плен)
- в вооружении и военной технике — 32 единицы (1 танк, 9 ББМ, 2 артсистемы, 2 СПГ/АГС, 17 автомобилей и 1 единица спецтехники)
- нейтрализовано 319 БпЛА разных типов
- Силы обороны Украины уничтожили также 1 состав боеприпасов и 2 блиндажа противника
Ранее Генштаб сообщил, что Вооруженные силы Украины отразили ряд атак оккупационной армии. Россияне пытались прорвать оборону украинских военных в Донецкой области. За прошедшие сутки на фронте произошло 79 боевых столкновений.
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