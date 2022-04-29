Тату ради мира: внучка набила 79-летней бабушке трезубец на ноге на память о борьбе Украины

Тату ради мира: внучка набила 79-летней бабушке трезубец на ноге на память о борьбе Украины

79-летняя винничанка Надежда Радионова решилась сделать себе патриотическую татуировку.

Трезубец и два колосья бабушка набила себе на ноге, говорится в ТСН.

Женщина говорит, скучает по Украине, потому что от войны на старости вынуждена была бежать в Польшу, где живет внучка. Она забрала бабушку и подала идею с тату. Надежда долго не колебалась.

Такой рисунок, рассказывает – выбрала, потому что он символизирует сильных и мужественных духом- именно такими считает всех украинцев и молится за их победу.

«Сделала тату ради Украины. Мне сделала моя внучка. Я очень люблю Украину, хочу мира», — говорит Надежда Радионова, которая в августе будет праздновать 80-летие.

79-летняя винничанка решилась сделать себе патриотическую татуировку

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