Татьяна Даниленко: Главная отдушина Андрея Белецкого сейчас – его подразделения

Видео опубликовано в телеграмм-канале корпуса.

Белецкий по специальности – историк. По словам Татьяны, он знает историю любой страны: если разбудить его среди ночи и спросить, он расскажет о политике, государственном устройстве или экономике. «При этом когда мы познакомились, он никогда не выезжал за границу. И я уговорила его ездить куда-нибудь хотя бы раз в год. Каждый раз он был невероятно счастлив видеть мир своими глазами», — вспоминает женщина.

Полномасштабная война все изменила. Вместо отдыха на побережье морей и океанов семья проводит отпуска в прифронтовых городах: едет смотреть, что командир построил нового для своих подразделений — они сейчас самая его отдушина.

«Когда Андрей приезжает домой, дети, собаки, коты — все на него набрасываются. После этого я могу его обнять. Каждый, кто сейчас на фронте знает, ради чего он там. Каждый сражается ради того, чтобы ему было куда вернуться», — говорит Татьяна Даниленко.

Это видео – часть рекрутинговой кампании Третьего армейского корпуса «Мы здесь чтобы жить» . Кампания построена на историях военных и их семей, как им удается совмещать защиту Украины с заботой о близких и личном счастье.

Все герои рекрутинговой кампании – добровольцы. Когда гражданские мужчины и женщины, которые не планировали связывать свою жизнь с войском, но выбрали службу, чтобы у их детей был выбор — в каком городе жить, кем стать и какую профессию выбрать? Они на войне, чтобы воевать не пришлось следующим поколениям.