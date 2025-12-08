- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 4808
- Время на прочтение
- 2 мин
Татьяна Даниленко: Главная отдушина Андрея Белецкого сейчас – его подразделения
Жена командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого, журналистка Татьяна Даниленко рассказала, как полномасштабная война изменила жизнь их семьи.
Видео опубликовано в телеграмм-канале корпуса.
Белецкий по специальности – историк. По словам Татьяны, он знает историю любой страны: если разбудить его среди ночи и спросить, он расскажет о политике, государственном устройстве или экономике. «При этом когда мы познакомились, он никогда не выезжал за границу. И я уговорила его ездить куда-нибудь хотя бы раз в год. Каждый раз он был невероятно счастлив видеть мир своими глазами», — вспоминает женщина.
Полномасштабная война все изменила. Вместо отдыха на побережье морей и океанов семья проводит отпуска в прифронтовых городах: едет смотреть, что командир построил нового для своих подразделений — они сейчас самая его отдушина.
«Когда Андрей приезжает домой, дети, собаки, коты — все на него набрасываются. После этого я могу его обнять. Каждый, кто сейчас на фронте знает, ради чего он там. Каждый сражается ради того, чтобы ему было куда вернуться», — говорит Татьяна Даниленко.
Это видео – часть рекрутинговой кампании Третьего армейского корпуса «Мы здесь чтобы жить» . Кампания построена на историях военных и их семей, как им удается совмещать защиту Украины с заботой о близких и личном счастье.
Все герои рекрутинговой кампании – добровольцы. Когда гражданские мужчины и женщины, которые не планировали связывать свою жизнь с войском, но выбрали службу, чтобы у их детей был выбор — в каком городе жить, кем стать и какую профессию выбрать? Они на войне, чтобы воевать не пришлось следующим поколениям.