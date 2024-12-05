Taurus и ATACMS не помогут: Ходжес сказал, как можно уничтожить Крымский мост

Бен Ходжес объяснил, что ракеты Taurus и ATACMS – это не то оружие, которым уничтожают мосты.

Для уничтожения Крымского моста понадобится огромное количество взрывчатки разных типов. Ракеты могут только сделать дыру в мосту.

Об этом военный аналитик, экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес сказал в интервью hromadske.

Ходжес ответил на вопрос, можно ли уничтожить Крымский мост ракетами Taurus и ATACMS.

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"Нет, это не то оружие, которым уничтожают мосты. Удары этими ракетами могут сделать дыру в мосту. Но этого недостаточно. Там слишком много стали и бетона. Поэтому понадобится огромное количество взрывчатки разных типов", — объяснил аналитик.

Он подчеркнул, что для уничтожения Крымского моста нужна хорошо спланированная операция. Ходжес считает, что это по силам ГУР Минобороны Украины.

"Недостаточно одного удара, чтобы разобраться с такой переправой. Я думаю, если кто-то в мире и может снести этот мост, то это генерал Буданов. Я уверен, что в ГУР есть люди, которые работают над планом уничтожения Крымского моста", — сказал экс-командующий американскими войсками.

К слову, ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что Силы обороны Украины не прекратили атак на Крымский мост.

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