"Тавр" раскрыл правду о контрнаступлении-2023: кто и что виноваты в провале

Экс-начальник штаба 12-й бригады спецназначения «Азова» Богдан Кротевич («Тавр») откровенно рассказал о закулисье контрнаступления 2023 года. Он отрицает заявление экс-главкома ВСУ Валерия Залужного о недостатке ресурсов и указывает на фатальные просчеты в управлении. Кротевич проанализировал системные ошибки генералитета, которые стоили Украине слишком дорого.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Кротевич отметил, что о контрнаступлении 2023 года вполне можно было бы написать докторскую диссертацию с довольно красноречивым названием — "Как не надо воевать, имея достаточный ресурс, но недостаточно подготовленный личный состав, слабое планирование, ошибочно выбранное направление главного удара и недостаток гибкости в военном управлении».

Отдельный раздел в такой работе следовало бы посвятить тому, как сформированные на основе рекрутинга и добровольности подразделения снова продемонстрировали более высокую эффективность и мотивацию, чем бригады, почти полностью укомплектованные мобилизованными без надлежащей подготовки, даже несмотря на полное обеспечение техникой и вооружением.

Ошибки контрнаступления ВСУ 2023 года

Проблема — в системе управления, контроля и ответственности внутри армии

«Перекладывание ответственности на „обстоятельства“, „сильного противника“ или „недостаток ресурса“ у меня вызывает триггер. Потому что этим можно оправдать любую ошибку: слабое решение, провальное планирование, отсутствие опыта, непонимание характера современной войны даже со стороны партнеров, которые „помогали“ планировать», — говорится в заметке «Тавра».

Он признает: противник действительно силен, но это постоянное условие любой войны. Главный вопрос, по его словам, не в этом, а в решениях, допущенных ошибках и готовности их признавать.

В качестве примера Кротевич привел дискуссии 2024 года по оборонительным сооружениям, в рамках которых критиковали президента Украины Владимира Зеленского. Средства и ресурсы выделялись, однако само строительство рубежей, их планирование, эшелонирование, инженерное обустройство, содержание и подрыв во время отхода относятся к зоне ответственности военных, так же как и ведение боевых действий.

«При этом я лично видел, как в конце 2024 — начале 2025 года некоторые инженерные начальники строили открытые „яйцевидные“ РОПы (ротные опорные пункты — ред.) в чистом поле. Поэтому проблема опять же — в системе управления, контроля и ответственности внутри армии», — отметил экс-начальник штаба «Азова».

Нецелесообразное направление главного удара

Он прокомментировал заявление Залужного о нехватке ресурсов во время наступательной операции 2023 года и отметил, что о ее плане знал заранее. Подразделение «Тавра» планировали использовать вместе с десантниками, однако после доклада о недостатке бронетехники и большой доле неопытных бойцов он настоял на оставлении в обороне. Именно через их позиции проходили силы основного удара.

"С самого начала я считал выбранное направление основного удара нецелесообразным. Около шести полноценных линий обороны, плюс подготовленная круговая оборона Токмака — это прямой признак того, что противник ждет удар именно там. Военное искусство не говорит «бей там, где тебя ждут». Оно говорит наоборот», — написал Кротевич.

Недостаточная подготовка личного состава

По словам «Тавра», он лично был на командных пунктах во время подготовки и первых дней операции и видел ситуацию собственными глазами.

«Я видел, как новосформированные подразделения (до 98% мобилизованных), получив „Leopard“ и YPR без должной подготовки и управленческого звена, загоняли технику в наши окопы и бросали ее, параллельно бросая бронетехнику также в межпозиционном пространстве после первых прилетов миномета в метрах 100 от машин. Бросали все: технику, оружие, средства связи, карты командиров рот«, — описал он.

Отсутствие взаимодействия

Экс-начальник штаба «Азова» также отметил низкий уровень координации: он лично передавал в Генштаб карты, где украинские позиции были ошибочно обозначены как вражеские.

«Предварительного взаимодействия не было. На мою просьбу провести совещание или направить представителя на наш КП — было отказано без объяснений», — сообщил Кротевич.

По его словам, ситуация выглядела абсурдной: за трое суток одна из бригад даже не смогла добраться до линии боевого соприкосновения.

Состояние ресурсов во время контрнаступления

«Тавр» перечислил проблемы, которые, по его мнению, свидетельствовали не о нехватке ресурсов, а об их неправильном использовании:

недельная артиллерийская подготовка без результата;

оставленная исправная техника;

утерянные документы управления;

фактическое отсутствие контроля;

запрет эвакуации техники из «серой зоны».

«Ту технику, которую нам удалось вытащить, потом с конфликтом изымала ВКР. Я просил разрешить нам вытащить другую при условии, что она хотя бы временно останется в нашем подразделении на время, пока мы на этом направлении — отказали. Через несколько дней противник спокойно уничтожил ее минометным огнем. Поэтому утверждение о критической нехватке ресурса, по моему опыту, не отражает реальной картины«, — отметил он.

По мнению «Тавра», ресурс был, но ключевая проблема заключалась в его распределении и применении.

Основные ошибки операции

Он выделил несколько ключевых просчетов:

неудачно выбранное направление главного удара и слабое планирование; нерациональное распределение техники и личного состава без учета опыта и морального состояния; отсутствие гибкости после потери темпа.

По убеждению Кротевича, когда стало очевидно, что наступление буксует, нужно было менять замысел и перебрасывать резервы на более перспективные участки.

«Но упрямство тех же генералов затмевает разум как тогда, так и в ситуации с наступательной операцией на Курском направлении — „ДОЖМЕМ“. Но лобовое продавливание противника, который имеет кратное преимущество в человеческом ресурсе, — это не искусство войны. Это глупость, которая, к сожалению, стоит нам жизни лучших сыновей и дочерей Украины, и не приносит никакого результата», — отметил он.

Подытоживая, «Тавр» подчеркнул: каждый должен отвечать как за свои достижения, так и за свои ошибки. Поражения нельзя объяснять только «обстоятельствами», а звание или должность не должны освобождать от ответственности за последствия принятых решений.

Заявление Залужного о контрнаступлении-2023

Напомним, Залужный в интервью AP заявил, что контрнаступление 2023 года сорвалось из-за нехватки ресурсов, которые не выделило руководство государства, и распыления сил вместо сосредоточения в «единый кулак» на Запорожье. Вместо стремительного прорыва к Азовскому морю и перерезания сухопутного коридора в Крым, ВСУ потеряли фактор неожиданности, дав врагу время на подготовку.