"Таврия" выезжала с АЗС, но не успела: ужасные подробности убийства Россией беременной женщины в Днепре

В результате попадания российской ракеты загорелся автозаправочный комплекс. Кроме самой АЗС, разрушена мойка, шиномонтаж, магазин и транспорт. Медики пытаются спасти раненых. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Взрыв раздался около девяти вечера — почти сразу после объявления тревоги.

"Таврия" как раз уезжала с АЗС. Но не успела. Беременная женщина на пассажирском сиденье погибла – Инне было 26. Ее муж Максим, который был за рулем, – в реанимации.

“Муж этой женщины жив. В настоящее время получает лечение. У него тупая травма живота, травма позвоночника с травмой спинного мозга, торакальная травма", – рассказал заместитель начальника областного департамента здравоохранения Олег Григорук.

От ракетного удара автомойку просто смяло. Мгновенно погиб ее оператор. Огонь быстро охватил комплекс. Спасатели из пламени выносили раненых.

“При таком ударе это и обломки, и сама взрывная волна. Огненный шар. Охватил полностью огнем все. Они напрямую попали в эпицентр ракетного удара, взрыва. Предварительная информация, что это Х-59. Резервуары не загорелись. Горел комплекс зданий на этой АЗС”, — сообщил начальник оперативно-координационного центра ГСЧС в Днепропетровской области Олег Кушнирук.

Всего ранены четверо. Одну женщину с травмой руки отпустили домой. Еще три человека получили тяжелые поражения, в частности, и повреждения спинного мозга.

“Они находятся в стабильно тяжелом состоянии. Я понимаю, что двум из них не удастся избежать инвалидности, к сожалению”, — добавил заместитель начальника областного департамента здравоохранения Олег Григорук.

Пострадавших из-за удара могло быть гораздо больше. Водители двух грузовиков, остановившиеся на АЗС отдохнуть, успели уехать – спасались уже из пламени.

Только за час до взрыва повесил новенькую вывеску, — рассказывает Роман, открывший здесь шиномонтаж. Теперь изуродовано все. Он как раз уехал с работы перед ракетным ударом.

Но больше волнуется не за разрушенный бизнес, а за пострадавших от удара россиян работников АЗС.

Работники соседних заправок, хотя и говорят, что будут внимательнее относиться к тревогам, отмечают, что безопасных укрытий рядом не найти.

В настоящее время обломки вражеской ракеты изучают правоохранители. Они уже начали расследование очередного военного преступления россиян.

Напомним, что россияне нанесли ракетный удар по Киевской области. Прилетело в одну из громад региона.

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