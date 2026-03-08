Тайная мобилизация и экономия на фронте: генерал раскрыл планы Путина на весенне-летнее наступление

ВСУ на фронте / © Associated Press

Эскалация боевых действий на Ближнем Востоке неожиданно принесла России экономическую выгоду, которую Кремль планирует конвертировать в военное превосходство в Украине. Благодаря скачку мировых цен на энергоносители Москва получила финансовый ресурс для подготовки к новому масштабному наступлению, однако непосредственно на линии фронта оккупационные войска сталкиваются с критическими проблемами.

Об этом рассказал генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Как отмечает военный эксперт, война в Иране способствовала повышению цен на нефть и газ, что позволило российскому бюджету получить дополнительные поступления. Впрочем, этот эффект не будет продолжительным.

«Для россиян в этом есть свои преимущества в отношении цен на нефть и газ, которые они будут использовать для покупки иностранных граждан и своих», — объясняет Романенко.

По его словам, именно эти средства Путин направит на финансирование тайной мобилизации и масштабную вербовку наемников за границей, чтобы обеспечить живую силу для весенне-летнего наступления.

Несмотря на денежные вливания, демографическая ситуация в русской армии ухудшается. Генерал-лейтенант отмечает, что уже три месяца подряд оккупанты понесут потери, значительно превышающие объемы пополнения резервов. Число граждан, присоединяющихся к рядам вооруженных сил РФ, продолжает стабильно уменьшаться.

Чтобы компенсировать этот дисбаланс, Кремль вынужден все больше полагаться на вовлечение иностранцев в боевые действия и проводить скрытые мобилизационные мероприятия внутри страны.

Проблемы с логистикой и истощением запасов вынудили российское командование кардинально изменить подход к ведению боевых действий. Если раньше оккупанты действовали «дерзко», имея безлимитный артиллерийский ресурс, то сейчас на фронте фиксируется жесткий режим экономии.

«Теперь наступили те времена, которые требуют иного подхода. Они пытаются перейти к выполнению своих задач, но уже в условиях экономии горюче-смазочных материалов и боеприпасов», — подчеркнул Романенко.

Весеннее наступление России — последние новости

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что у российских войск пока нет возможности совершить новое наступление на столицу Украины, а слухи о возможном прорыве на киевском направлении не соответствуют действительности.

Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем, и подчеркнул, что Украина продолжает держать оборону благодаря устойчивости и самопожертвованию военнослужащих на передовой, которые в сверхсложных условиях удерживают фронт.