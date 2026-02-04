Тайная ротация в Курщине: как РФ использует иностранные войска против Украины - данные ГУР

Военные КНДР / © Associated Press

Контингент армии КНДР продолжает участвовать в войне России против Украины на стороне агрессора.

Подробности рассказывает Главное управление разведки МО Украины.

По состоянию на январь 2026 северокорейские солдаты находятся в Курской области, откуда ведут атаки на пограничные украинские общины. Под командованием русских офицеров они:

ведут огонь из ствольной артиллерии и РСЗО;

выполняют аэроразведку и артиллерийскую разведку;

корректируют удары русских РСЗО.

Одна из главных целей участия КНДР в войне – овладение беспилотными технологиями и опыт ведения современных боевых действий.

По договоренности Москвы и Пхеньяна, производится регулярная ротация военных. С начала участия северокорейского контингента в войне против Украины в КНДР вернулись около 3 тысяч солдат, получив боевой опыт. Большинство из них становятся военными инструкторами, передавая полученные навыки армии КНДР.

В то же время Северная Корея снизила объемы поставок оружия в Россию. С начала года российские суда только один раз зашли в корейский порт, тогда как раньше такие рейсы совершались не менее трех раз в месяц.