Тайная ротация в Курщине: как РФ использует иностранные войска против Украины - данные ГУР
Войска КНДР под командованием России ведут артиллерийский огонь, корректируют удары РСЗО и получают боевой опыт на войне в Украине.
Контингент армии КНДР продолжает участвовать в войне России против Украины на стороне агрессора.
Подробности рассказывает Главное управление разведки МО Украины.
По состоянию на январь 2026 северокорейские солдаты находятся в Курской области, откуда ведут атаки на пограничные украинские общины. Под командованием русских офицеров они:
ведут огонь из ствольной артиллерии и РСЗО;
выполняют аэроразведку и артиллерийскую разведку;
корректируют удары русских РСЗО.
Одна из главных целей участия КНДР в войне – овладение беспилотными технологиями и опыт ведения современных боевых действий.
По договоренности Москвы и Пхеньяна, производится регулярная ротация военных. С начала участия северокорейского контингента в войне против Украины в КНДР вернулись около 3 тысяч солдат, получив боевой опыт. Большинство из них становятся военными инструкторами, передавая полученные навыки армии КНДР.
В то же время Северная Корея снизила объемы поставок оружия в Россию. С начала года российские суда только один раз зашли в корейский порт, тогда как раньше такие рейсы совершались не менее трех раз в месяц.