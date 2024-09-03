Тайны о войне: первые дни наступления РФ на Киев и спасительные решения Залужного – главное из книги его советницы

СНБО утвердил план обороны Украины на случай российского нападения еще в октябре 2022 года.

В конце августа в свет вышла первая книга о бывшем главкоме ВСУ Валерии Залужном. Автором книги под названием "Железный генерал. Уроки человечности" стала бывшая его советница по стратегическим коммуникациям Людмила Долгоновская.

Издание УП, ссылаясь на информацию из книги, опубликовало ранее неизвестные в публичном пространстве факты о войне РФ, первые дни нападения и ход боевых действий 2022-2023 годов.

"На 208 страницах книги нет никакого сомнения в правильности принятых Залужным решений или их критики – как со стороны Долгоновской, так и со стороны ее собеседников. Все сторонники военного нонфикшена и Валерия Залужного могут самостоятельно ознакомиться с обширной биографией бывшего главкома и атмосферой первые недели войны", — говорится на сайте УП.

Залужный был подчиненным у Сырского

Долгоновская рассказала, что в конце июля 2021-го Залужному, возглавлявшему на тот момент Оперативное командование "Север", позвонили из Офиса президента и пригласили на собеседование. На что он ответил, что должен предупредить о такой поездке своего начальника – Александра Сырского. Впрочем, человек из ОП посоветовал этого не делать.

Тогда Залужный мечтал о должности командующего Операцией объединенных сил, но Зеленский предложил ему кресло главкома. Залудный колебался. однако жена Елена Залужная убеждала его в том, что он справится.

"Больше всего я переживал за то, как к этому отнесется мой непосредственный начальник — Александр Сырский. Я понимал, что будет шок в обществе. И это упадет на меня, на мою жену. Мы очень открытые люди, у нас много друзей. Публичность всегда наносит". удара", – приводит слова Залужного Долгоновска.

Также читайте Зеленский отреагировал на ракетный удар по учебному заведению в Полтаве

Силы обороны начали готовиться к великой войне, по меньшей мере, с лета – осени 2021 года

К масштабированию наступления россиян Силы обороны начали готовиться как минимум с лета-осени 2021 года. Тогда Залужный отдал несколько важных приказов. В частности, под предлогом учений «Объединенные усилия 2021» перегруппировать и подготовить войска к российскому наступлению, а также остановить ротацию подразделений на востоке, чтобы там постоянно были войска.

Параллельно Залужный разрешил военным в зоне ООС открывать огонь на поражение противника и обкатывать "Байракторы". По словам автора книги, он был убежден, что Украине нужно максимально показывать россиянам зубы – наносить урон и сбивать желание наступать.

Обломки похоронили под собой целую семью! Россияне попали в отель Запорожья

Украинские силы имели дефицит во всем

Как рассказывает Долгоновская, проблем в процессе подготовки украинских сил к войне было множество — от отсутствия запасов бронежилетов до топлива и снарядов.

Со снарядами, пишет Долгоновская, в августе 2021-го внезапно помог представитель американской оборонной компании по имени Владимир. Он предложил передать Украине полугодовой запас боеприпасов, предназначавшихся для Афганистана – до его захвата талибами (на каких условиях происходила эта передача – не указано). Эти снаряды помогли Украине продержаться до июня 2022 года, до первых пакетов западной помощи.

В октябре 2021 г. СНБО утвердил план обороны Украины

По словам бывшей советницы Залужного, 15 октября 2021-го СНБО утвердил план обороны Украины на случай российского нападения. В январе 2022-го, во время телефонного разговора с Залужным, с этим планом хотел ознакомиться американский генерал, председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, но Залужный ему отказал.

К плану обороны Украины накануне вторжения имели доступ "несколько человек на планете".

12 дней до вторжения Путина

За 12 дней до вторжения на совещании Залужный кричал на генералов и командующих группировок, потому что командно-штабные учения "Метель 2022", под предлогом которых Генштаб разворачивал войска для отражения российского вторжения, показывали, что Украина проиграет. Залужный настаивал на введении военного положения и объявлении всеобщей мобилизации.

Но политическое руководство на такие шаги не пошло. Причина ясна: врагу нельзя было давать оснований. Именно тот факт, что российская агрессия была "неспровоцирована", помог нам удерживать позиции на международной арене и достичь мощной поддержки", — пояснила Долгоновская.

Новости ТСН 14:00 3 сентября. Удар по Полтаве, пожар в Харьковской области и мода во время войны

Почему Силы обороны так долго обороняли Бахмут?

По словам Долгоновской, вмешательство "сверху" в военные дела началось ближе к концу лета 2022-го. Политики нуждались в скорых победах, чтобы просить у союзников помощь и сохранять поддержку внутри страны. Военные же руководствовались способностями Сил обороны и возможными движениями россиян.

"Генерал Залужный неоднократно повторял: "Наступать нужно не там, где можно, а там, где нужно", – пишет Долгоновская.

Оборона Бахмута продолжалась 10 месяцев. Долгоновская пишет, что еще в сентябре 2022-го "военные в поле", то есть те, кто непосредственно выполнял задачи на направлении, говорили, что нужно выходить из Соледара и Бахмута и занимать высоты вглубь Донетчины. Эту же версию якобы разделял Генштаб.

"Но, наконец, была утверждена (без конкретики, кем именно – УП) другая стратегия – держать Бахмут. В результате там накопилась многотысячная группировка войск противника. Ценой сверхусилий наши военные сдерживали и уничтожали нашествие. При стандартных условиях город имел бы оперативное значение, в условиях, сложившиеся, оно приобрело стратегическое. После визита сюда в декабре 2022 года президента Зеленского, истории с флагом, который он подарил президенту США Джо Байдену, и информационных усилий государства Бахмут стал символом – "крепостью", – отмечает повествовательница.

Цитаты о Залужном: каким его видели

Бригадный генерал Анатолий Шевченко: "В нем много интуитивного. Он решает, опираясь на собственные знания, не пытаясь "спрятаться" за кого-то. В отличие от многих, кто в случае неудачи затягивает "я это не подписывал", Залужный отвечает за свои решения".

"В нем много интуитивного. Он решает, опираясь на собственные знания, не пытаясь "спрятаться" за кого-то. В отличие от многих, кто в случае неудачи затягивает "я это не подписывал", Залужный отвечает за свои решения". Актриса Ада Роговцева: "Я решила попросить его (Залужного – УП) заказать словечко о Да Винчи. Сказала, что я не могу быть Героем Украины, пока Да Винчи не является им. И через несколько дней ему дали Героя. Я еще раз убедилась, что Валера – настоящий мужчина".

"Я решила попросить его (Залужного – УП) заказать словечко о Да Винчи. Сказала, что я не могу быть Героем Украины, пока Да Винчи не является им. И через несколько дней ему дали Героя. Я еще раз убедилась, что Валера – настоящий мужчина". Автор книги Людмила Долгоновская: "Его больше всего, на мой скромный взгляд, достижение – "десоветизация" армии. Смена культуры взаимоотношений в армии, отказ от старого подхода "я – начальник, ты – дурак", поощрение инициативы снизу, настоящее лидерство – это то, что навсегда отдалило нас от советской, а значит, и русской армии.

"Его больше всего, на мой скромный взгляд, достижение – "десоветизация" армии. Смена культуры взаимоотношений в армии, отказ от старого подхода "я – начальник, ты – дурак", поощрение инициативы снизу, настоящее лидерство – это то, что навсегда отдалило нас от советской, а значит, и русской армии. Жена Елена Залужная: "Мы долго вместе возвращались к нормальной жизни, восстанавливались после Дебальцево. Валера говорил мне: "Лена, они приходят ко мне [ погибшие ], они говорят со мной". Думала, мы этого не переживем".

"Мы долго вместе возвращались к нормальной жизни, восстанавливались после Дебальцево. Валера говорил мне: "Лена, они приходят ко мне [ погибшие ], они говорят со мной". Думала, мы этого не переживем". Брат, военнослужащий Артур Залужный: "Ему никогда ничего не было жалко. Настолько не жалко, что когда я впервые должен был идти в школу, Валера собрал все деньги, которые имел, и купил мне рюкзак и игровую приставку "Денди". Такой не было ни у кого. И мама, помню, говорит: "Да, а ты себе что-то из стипендии оставил?"

Цитаты самого Залужного из книги: