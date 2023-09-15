Тайные сделки и кровавые миллионы: крупнейший в мире производитель бриллиантов попал в список спонсоров войны

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло одну из крупнейших в мире компаний по производству и экспорту бриллиантов Shree Ramkrishna Exports (SRK) в перечень международных спонсоров войны.

Об этом говорится на сайте НАПК.

Компания из Индии продолжает сотрудничество с РФ

Индийская компания продолжает сотрудничать с агрессором, закупая алмазы у России, несмотря на санкции, введенные против РФ в этой сфере. В 2023 году компания втрое увеличила закупку алмазов в РФ по сравнению с 2021 годом.

Индия является одним из основных покупателей алмазов, прежде всего мелкого алмазного сырья из России, и крупнейшим в мире центром производства бриллиантов: в этой стране производится 95% бриллиантов мира. Приблизительно три четверти алмазов поступают из РФ, но к ним не добавляют никаких официальных документов, которые могли бы подтвердить их происхождение.

SRK имеет годовой доход более 1,3 млрд. дол. США. Компания, после приобретения необработанных алмазов, производит огранку, полировку, классификацию и экспортирует их. Несмотря на международные санкции, введенные в апреле 2022 года против крупнейшего добытчика алмазов в мире, российской "Алросы", SRK продолжила скупать алмазы в РФ, заключая "тайные соглашения" по покупке драгоценных камней на сотни миллионов долларов.

В 2023 году компания втрое увеличила закупку алмазов у России

В то же время, на своем сайте компания SRK сообщает, что “необработанные алмазы происходят только из стран, участвующих в Кимберлийском процессе, и не имеют конфликтного происхождения. Мы проверяем все наше сырье, чтобы обеспечить соблюдение этических соображений».

Однако цифры говорят о другом. Так, за 2021 год Shree Ramkrishna Exports закупила у России алмазов более чем на 59 млн дол. США, а уже в 2022 году, после применения западных санкций против России, — более чем на 198 млн дол. США. В 2023 году компания также активно продолжает сотрудничество с агрессором. Только за первое полугодие она закупила алмазы на сумму более 132 млн дол. США, что втрое больше чем в 2021 году.

В 2022 году Россия экспортировала алмазов на 3,8 млрд дол. Но даже столь незначительные по сравнению с доходами от продажи нефти суммы имеют для РФ большое значение, поскольку позволяют финансировать ведение войны против Украины и удерживать свою экономику.

Напомним, Соединенные Штаты, Великобритания и Европейский союз оказывают давление на власть Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы страна прекратила помогать российским агрессорам в войне против Украины.

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