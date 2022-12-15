Тайный фронт Херсонщины: как партизаны помогали ВСУ в оккупации и как скрывались от ФСБ

Группа украинских партизан в Херсоне следила за российскими оккупантами, передавая их координаты военным ВСУ.

Во время оккупации Херсона российскими войсками в городе действовала большая группировка украинских партизан, занимавшаяся разведкой для ВСУ.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Как пишут журналисты, партизаны следили за дорогами, ведущими в город, смотрели видео с уличных камер, направленных на ключевые перекрестки, и выезжали на велосипедах в поля, делая вид, что пасут скот.

Партизаны сделали слежку за российскими оккупантами частью своей повседневной жизни, сыграв ключевую роль в корректировках точных ударов, заставивших Москву вывести войска с правого берега Днепра.

"Эти люди видят, как двигаются российские танки, они видят, куда солдаты ходят обедать, где устраивают вечеринки, где стирают белье, и делятся этой информацией с нами. Без них наша армия ничего бы не знала", — сказал Андрей, разведчик украинской бригады. .

Член группы Максим, авторемонтник, трижды ездил в оккупированный Крым с российским офицером, чью машину он помогал чинить в Херсоне. Все это время Максим собирал ценную информацию для украинских военных.

Еще один партизан по имени Игорь рассказал, что входил в группу из 10 человек, которые закладывали взрывные устройства под машины российских офицеров в Херсоне.

Один из членов группы был техническим специалистом, перехватывавшим российские сообщения и редактировавшим их, удаляя белый шум. Перехват давал украинским войскам информацию о подготовке атак и облегчили определение местоположения российской артиллерии.

ФСБ охотилась за партизанами в Херсоне

В материале говорится, что ФСБ проводила обыски в домах тех, кого считала партизанами. Многие люди были задержаны. Издание пишет, что 28 марта сотрудники ФСБ пришли домой к одному из членов и арестовали его. Вскоре после этого были арестованы еще два участника группы Telegram.

Участники очистили свои журналы чата с задержанными и ввели новое правило: каждое утро каждый участник должен был выслать видео о себе дома, чтобы доказать, что его не задерживали. Кто не отправит видео, будет немедленно удален из группы.

По словам журналистов, несмотря на то, что российские оккупанты покинули Херсон, многие партизаны остаются заключенными на оккупированной территории. Они надеются на обмен военнопленными.

Напомним, Кремль отправил в Украину новую партию чекистов. Новые группы ФСБ начали поиски украинского подполья. Среди их задач: радиоэлектронная разведка, прослушивание разговоров, слежение за интернет-трафиком, глушение сигналов при движении военной техники РФ.

Время расплаты близится: партизаны получили списки фейковых избирательных комиссий в Мелитополе

Читайте также: