Тайный канал поставки оружия для Украины под угрозой: что произойдет дальше

ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Более года чешская программа по поиску и поставке артиллерийских боеприпасов по всему миру была важнейшим каналом поддержки для украинских сил, критически нуждающихся в снарядах. Благодаря этой инициативе, финансируемой миллиардами долларов страны НАТО, удалось закупить более 2,5 миллионов единиц боеприпасов. Этот постоянный приток в значительной степени позволил Украине выстоять против наступления России.

Однако, как сообщает The New York Times, эта программа, известная своей непрозрачностью и зависимостью от теневых коммерческих сделок, теперь оказалась под угрозой.

Политическая угроза и усталость от войны

Кризис вокруг программы обостряется в преддверии парламентских выборов в Чехии, где, по прогнозам, победит оппозиционная популистская партия "Ано". Лидер этой партии пообещал либо расформировать программу, либо передать ее под контроль НАТО, чтобы сосредоточиться на внутренних экономических приоритетах.

Популисты открыто критикуют инициативу, называя ее завышенной и непрозрачной. Ярослав Бзох, депутат Европарламента от "Ано", заявил, что рост потребительских цен делает людей "все более нервными", и мнение о том, что программа тормозит экономику, укоренилась в сознании избирателей.

Андрей Бабиш (в центре), лидер правопопулистской партии "Ано". / © reuters.com

"Люди устают, и этим злоупотребляют с политической целью", - заявляет Алоис Витецкая, высокопоставленный чиновник Министерства обороны Чехии, обвиняя "Ано" в игре на усталости избирателей от войны в Украине. Он подчеркнул, что помощь Украине отвечает интересам национальной безопасности Чехии.

Хотя чиновники заявляют, что программа обходится чешским налогоплательщикам относительно недорого, ее непрозрачность стала политической ахиллесовой пятой.

Секрет успеха: поиск боеприпасов вне НАТО

Чешская инициатива была создана в начале 2024 года, когда украинские силы столкнулись с острым дефицитом артиллерийских снарядов (в частности, калибра 155 мм). В то же время западные арсеналы были исчерпаны, а Конгресс США блокировал военную помощь.

Чехия использовала свои старые связи со времен СССР, а также контакты своих оружейных производителей. Они тайно выясняли, готовы ли страны, имеющие дипломатические или теплые отношения с Россией продать боеприпасы для Украины.

Как пояснил Витецкая, директор Агентства международного сотрудничества Минобороны, эти страны согласились продавать снаряды — при условии, что их названия останутся тайной, чтобы защитить их от России. С тех пор все закупки для программы (более 2,5 миллиона единиц) осуществлялись именно у стран, не входящих в НАТО.

Критическое значение для Украины

Руководство Чехии и НАТО единогласно подтверждает критическое значение этой секретной инициативы.

"Без боеприпасов, предоставленных в рамках этой инициативы, Украина бы уже потеряла Донбасс", — заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липовский, имея в виду восточную территорию Украины, где продолжаются самые кровавые бои.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал "уникальную инициативу Чехии по боеприпасам" ярким примером "существенной" поддержки Украины.

Секретность как риск

Парадоксально, но именно секретность, обеспечившая успех инициативы, теперь используется политическими оппонентами для сомнений в ее легитимности.

Бывший высокопоставленный участвовавший в проекте сотрудник Минобороны Чехии Ян Йирес сообщил, что точное происхождение боеприпасов остается неизвестным, но большая их часть была закуплена в Африке, Азии и Южной Америке.

Деньги, которые союзники по НАТО пожертвовали (по оценкам Йиреса, это несколько миллиардов долларов), проходят через чешских производителей оружия. Эти компании закупали снаряды, проверяли их исправность и затем отправляли в Украину. Собственный вклад Чехии относительно невелик, составляя около $41 миллиона по состоянию на июнь 2024 года.

Партия "Ано" использует секретность в качестве повода для отмены программы. "Мы не знаем, сколько нам придется за нее заплатить, и пойдет ли она непосредственно на Украину", - заявил представитель партии Ярослав Бзох.

Попытка передать программу НАТО

Хотя лидер "Ано" Андрей Бабиш ранее называл программу "гнилой", партия несколько смягчила позицию, предложив передать ее под контроль штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

Критики этого плана предупреждают, что это может иметь сдерживающий эффект: продавцы могут побояться идентификации со стороны НАТО, что приведет к гневу России. Директор Агентства международного сотрудничества Минобороны Алоис Витецкая объяснил: "Вся суть в деликатности наших действий, в механизме, позволяющем нам не привлекать внимания к стране".

Эксперты также отмечают, что для приобретения военной техники за пределами альянса государствам-членам НАТО необходимо единогласное согласие. Бывший помощник генсекретаря НАТО Камиль Гранд считает, что модель, где Чехия выступает ведущей страной, "вероятно более гибкая и эффективная".

Без такой системы как чешская программа непонятно, как Украина сможет удовлетворить свои потребности. Украина ежедневно выпускает около 15 тысяч снарядов.

Хотя Европа наращивает производство (ожидается, что в 2025 году будет изготовлено два миллиона артиллерийских снарядов), этого хватило бы всего на четыре месяца.