Тайный объект в Крыму: что строят оккупанты и как хотят использовать это для "СВО"

О строительстве этого объекта свидетельствуют спутниковые снимки.

В оккупированном Крыму Россия, вероятно, занялась строительством объекта для СВО. Соответствующее подозревают аналитики, ссылаясь на картинку спутниковых снимков.

В частности, мониторинговая группа "Крымский ветер" пишет, что его строят у трассы между Красноперекопском и селом Ишунь (север полуострова).

Там было предположено, что объект может иметь для России военное значение.

“Вполне возможно, что военный. Кто знает подробности или снял фото/видео – пишите”, – акцентируют там.

Спутниковый снимок. Фото: Telegram "Крымский ветер"

Чуть позже один из украинцев сообщил проекту, что это может быть водоочистное сооружение. Как известно, после подрыва Каховской ГЭС на полуострове усугубилась проблема с наличием жизненно необходимого ресурса – чистой воды.

Напомним, 6 июня 2023 года российские кафиры взорвали Каховскую ГЭС, чем нанесли непоправимый ущерб флоре и фауне местности, уничтожили урожай, поставили под угрозу жизни людей и разрушили их дома, но самое главное — поставили под угрозу безопасную работу ЗАЭС.

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