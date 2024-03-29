Тайный объект в Крыму: что строят оккупанты и как хотят использовать это для "СВО"

О строительстве этого объекта свидетельствуют спутниковые снимки.
В оккупированном Крыму Россия, вероятно, занялась строительством объекта для СВО. Соответствующее подозревают аналитики, ссылаясь на картинку спутниковых снимков.
В частности, мониторинговая группа "Крымский ветер" пишет, что его строят у трассы между Красноперекопском и селом Ишунь (север полуострова).
Там было предположено, что объект может иметь для России военное значение.
“Вполне возможно, что военный. Кто знает подробности или снял фото/видео – пишите”, – акцентируют там.
Чуть позже один из украинцев сообщил проекту, что это может быть водоочистное сооружение. Как известно, после подрыва Каховской ГЭС на полуострове усугубилась проблема с наличием жизненно необходимого ресурса – чистой воды.
Напомним, 6 июня 2023 года российские кафиры взорвали Каховскую ГЭС, чем нанесли непоправимый ущерб флоре и фауне местности, уничтожили урожай, поставили под угрозу жизни людей и разрушили их дома, но самое главное — поставили под угрозу безопасную работу ЗАЭС.
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