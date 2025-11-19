- Дата публикации
Новый раунд мирных переговоров: Зеленский обсудит детали "тайного соглашения" в Турции и Киеве
На фоне активизации дипломатических усилий Владимир Зеленский прилетел в Турцию, чтобы обсудить «справедливый мир».
Усилия по возобновлению мирных переговоров, похоже, набирают обороты, однако между Киевом, Москвой и Вашингтоном возникло напряжение из-за тайных консультаций по «дорожной карте» прекращения войны. В то же время, Россия не демонстрирует никаких признаков изменения своих максималистских условий.
Об этом пишет Reuters.
На фоне дипломатической активизации президент Владимир Зеленский прилетел в Турцию.
«Сделать все возможное, чтобы приблизить окончание войны, является главным приоритетом Украины», — заявил Зеленский, подчеркнув, что планирует «оживить переговоры» и обсудить с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, как установить «справедливый мир» в Украине.
Турция как член НАТО, поддерживающий тесные связи с обеими сторонами, является ключевой площадкой для дипломатии.
Ультиматум Путина
Несмотря на дипломатические попытки Москва продолжает прессовать Киев. Российская сторона не продемонстрировала никаких признаков того, что отказывается от своих ультимативных требований:
Отказ от НАТО: Киев должен отказаться от планов присоединения к военному альянсу НАТО.
Вывод войск: Украина должна вывести войска из четырех провинций, которые Москва считает частью России.
Кремль заявил, что российские представители не будут участвовать в переговорах, но Владимир Путин открыт для обсуждения с США и Турцией результатов дискуссий.
Ситуация усложняется сообщениями о тайной деятельности Вашингтона. Издание Axios сообщило, что США тайно работают над дорожной картой из 28 пунктов по прекращению войны, консультируясь с Россией.
Высокопоставленный украинский чиновник сообщил агентству Reuters, что Киев действительно получил «сигналы» о пакете предложений США, которые Вашингтон обсуждал с РФ.
«Украина не принимала никакого участия в подготовке этих предложений», — добавил украинский чиновник.
Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об этом сообщении, заявил, что «пока никаких нововведений в этом плане, о которых можно было бы вам сообщить, нет».
Напомним, на фоне медленного, но продолжительного наступления РФ все меньше ожиданий быстрого заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой. Reuters отмечает, что обе стороны фактически готовят общество и экономику к возможным годам затяжной войны.
В Украине уже работают сотни оружейных компаний, а производство беспилотников в этом году может достичь миллионов единиц. Аналитики добавляют, что затяжной характер боевых действий формирует восприятие службы как «билет в один конец», ведь командиры неохотно увольняют опытных бойцов даже после многолетней службы.