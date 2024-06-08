ТЦК мобилизуют дефицитных специалистов с оборонных предприятий – это грозит проблемами с производством оружия

Руководители разных оборонных предприятий Украины говорят, что из-за пробелов в системе бронирования от мобилизации оборонные компании теряют дефицитных специалистов – это может угрожать проблемами с производством оружия.

Об этом пишет "Экономическая правда".

Руководители отмечают, что специалисты с оборонных заводов попадают под мобилизацию быстрее, чем успевают получить бронирование по действующему законодательству.

Так, компания "Око камера", производящая тепловизоры для дронов, в мае осталась без инженера-конструктора.

"Мы два года инвестировали, формировали команду и уникальную компетенцию. С улицы у нас забрали специалиста, выполнявшего сразу три функции. Государство получило одного солдата, а мы потеряли инженера, который влияет на поставки сотен тепловизоров для беспилотников ВСУ", – рассказал ЭП директор компании.

Некоторые специалисты забираются при обновлении данных в ТЦК, которое необходимо для подачи документов на бронь. Кого-то – при согласовании списков на бронирование правительством, которое может занять более месяца. А некоторым компаниям не удается получить бронь из-за несоответствия критериям.

"Часто люди десятилетиями не обновляют военно-учетные данные, а брать на работу кандидата без действительных документов сейчас запрещено. Ему нужно сначала пойти в ТЦК, пройти ВВК и обновить данные. Но там этому еще не забронированному специалисту вручают мобилизационную повестку. Из уже работающих людей проблемные документы имеют есть 30% мужчин", – рассказали ЭП на одном из крупных государственных предприятий на условиях анонимности.

Один из производителей минометных выстрелов недавно заключил первый государственный контракт как соисполнитель. Для получения статуса критически важного предприятия нужно предоставить документы, подтверждающие поставку продукции по этому контракту или получение аванса.

"Контракт был заключен на условиях постоплаты, так что подтвердить факт аванса возможности не было, а до отгрузки первой партии прошло 2-3 месяца. За это время завод потерял нескольких квалифицированных работников, работавших на станках ЧПУ. Пока идет поиск и обучение новых людей, оборудование простаивает, а государство недополучает боеприпасы", – рассказала руководитель закарпатской ячейки ассоциации NAUDI Наталья Мартыненко, объединяющая крупнейших частных производителей вооружений.

"У нас мобилизовали инженера и главного сварщика. По дороге на работу их забрали и изъяли телефоны. Смогли с ними связаться только после прохождения военно-врачебной комиссии. Мы не можем забронировать всех сотрудников, потому что производим менее 50% оборонной продукции", — сказал ЭП руководитель одного из металлообрабатывающих предприятий.

В этом году компания получила запрос на увеличение выпуска продукции для нужд обороны в четыре раза. Однако руководство подписало контракт на значительно меньшие объемы, потому что не уверено, что на предприятии будут рабочие.

Ассоциация "Технологические силы Украины" (ТСУ), в которую входят 32 оборонных компании, в том числе крупнейшие производители БПЛА, провела внутренний опрос. По его результатам, четыре компании потеряли по 20-30 сотрудников из-за мобилизации. Еще четыре – от 5 до 20-ти.

Наибольшей проблемой в ТСУ считают отсутствие отсрочки от мобилизации для работников оборонных компаний при обновлении военно-учетных документов. В ассоциации считают, что мобилизация работников, имеющих специфическую экспертизу, может приостановить выпуск продукции на 3-5 месяцев – именно столько может занять рекрутинг дефицитного специалиста. А в отдельных случаях – замена людей просто невозможна.

Напомним, в ТЦК объяснили, почему после обновления данных в "Резерв+" на улице все равно могут выписать повестку.

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