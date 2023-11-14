"ТЦК не имеет оснований мобилизовывать граждан, от повестки можно отказаться": мифы о призыве

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и общей мобилизации в Украине на 90 дней – до 14 февраля 2024 года. Во время войны в Украине военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет. Их могут мобилизовать в армию после вручения повестки и соответствующей проверки состояния здоровья.

Спикер Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин в комментарии "Телеграфу" развенчал самые популярные мифы о мобилизации во время военного положения в Украине. Он прокомментировал самые типичные "советы" адвокатов, юристов, экспертов.

Вручение повестки должны зафиксировать два свидетеля

Извещать граждан о необходимости прибыть в ТЦК и СП и обеспечить своевременное прибытие по этому вызову обязаны центральные и местные органы исполнительной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации и учебные заведения независимо от подчинения и формы собственности за распоряжением ТЦК и СП. Гражданин должен только расписаться на отрывной части бланка повестки. А вот относительно двух свидетелей, видеофиксации процесса оповещения и т.п. ни в каких официальных документах речь не идет.

ТЦК и СП не имеют юридических оснований мобилизовывать граждан, потому что они – частная структура

Постановлением Кабмина утверждено Положение о ТЦК и СП, в статье 1 которого четко определено, что Территориальные центры комплектования и социальной поддержки являются органами военного управления, обеспечивающими выполнение законодательства по вопросам воинского долга и военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации. То есть ТЦК – орган военного управления, а соответственно составная часть ВСУ, в законодательном поле существует.

ТЦК и СП могут призывать граждан только в состав самих ТЦК

Статья 8 определяет, что одной из задач ТЦК и СП является "подготовка и проведение в особый период мобилизации человеческих и транспортных ресурсов". Статья 9 указывает, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки, в соответствии с возложенными на них задачами, осуществляют меры оповещения и призыва граждан на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период (независимо от места их пребывания на военном учете).

При мобилизации ТЦК выполняют мобилизационные задания и комплектуют подразделения, которые определены.

Выписанная "на колене" повестка – не действительна

Постановлением Кабмина №1487 определен образец повестки, но нигде не определены специальные места для ее выписки или вручения. Она может быть вручена как по месту жительства, так и по месту работы, так и на блокпосту, и где угодно в населенном пункте.

Правда, повестки могут выписать не только в ТЦК и СП, но и в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета по распоряжению соответствующего ТЦК и СП. И вот они действительно осуществляют оповещения военнообязанных по месту их проживания. Если повестка полностью заполнена, в частности содержит фамилию, имя, отчество военнообязанного гражданина, которому она вручается, дату, время и адрес, куда ему нужно прибыть, а также подпись начальника ТЦК, скрепленная печатью, – она точно является действительной. И если она заполнена правильно, то обжаловать ее нет смысла.

Если данные военнообязанного вносили в частично заполненный бланк, от повестки можно отказаться

Образец повестки содержит информацию, но нигде не сказано, что его нужно заполнять от руки на месте или весь он должен быть напечатан. Для ускорения процедуры часть данных может быть записана в бланк повестки заранее. Скажем, название ТЦК и СП или его отдела, от которого ведется оповещение, и куда вызывается гражданин для уточнения военно-учетных данных, могут печатать вместе с самим бланком.

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"Представьте ситуацию. На блокпосту останавливают машину, проверяют документы и выясняется, что гражданин проживает в Полтавской области, но на военный учет по новому месту жительства не стал, то есть в ТЦК и СП нет о нем никакой информации. Конечно, заранее выписать ему повестку не было возможности, и ее ему выписывают на месте остановки, чтобы он прибыл в ТЦК и СП и стал на военный учет, при этом все данные в нее вносят от руки в присутствии гражданина. И вся очередь машин ждет завершения этого процесса. А потом еще нужно вызвать начальника ТЦК, который приедет и поставит свою подпись и печать? Так ли это представляется?", — объяснил Роман Истомин.

От повестки можно отказаться, если некоторые данные вносили в нее в отсутствие получателя

ТЦК и СП располагает информацией о человеке, который состоит на учете, в частности – адрес. Вся информация к повестке вписывается в помещении ТЦК и СП, а затем его представитель едет по указанному адресу и извещает гражданина в письменном виде, что ему нужно явиться в ТЦК и СП для уточнения своих военно-учетных данных.

Работники ТЦК и СП не имеют права проверять документы у граждан – вручение ими повесток незаконно

Приказом военного коменданта определен перечень лиц, имеющих право на проверку документов во время патрулирования. Такая задача возлагается на сотрудников СБУ, полиции, ВСУ. Соответственно, Территориальные центры комплектации и социальной поддержки как орган военного управления и структурное подразделение ВСУ также привлекаются к патрулированию с правом проверять документы у граждан.

Если представитель ТЦК и СП остановили автомобиль и требуют взять повестку, нужно все снимать на видеокамеру и вызвать Нацполицию.

На блокпосту ваш автомобиль имеют право останавливать те лица, которые выполняют там свои обязанности и которые определены приказом коменданта гарнизона. Если автомобиль остановили на блокпосту, проверяют ваши документы, груз, транспортное средство, вручают повестку, снимать этот процесс на видеокамеру категорически запрещено. Можна попросить показать документы.

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Повестки можно и нужно игнорировать и за это не будет ответственности

Согласно ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях, "нарушения призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета в особый период влечет наложение штрафа от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан". Выписывается протокол, выносится админпостановление и с правонарушителя взимается штраф. За повторное правонарушение может быть возбуждено уголовное производство по статье 337 Уголовного кодекса Украины. Ею предусмотрен штраф от 3400 до 8500 гривен или год исправительных работ. А за игнорирование мобилизационного распоряжения (часто его называют "боевой повесткой"), согласно статье 336 Уголовного кодекса Украины, предусмотрено от трех до пяти лет лишения свободы.

Суды не применяют норму уголовного права по уклонению

Сейчас судьи выносят преимущественно условные наказания сроком 1-2 года, потому что во время заседания подсудимые обычно раскаиваются в совершенном правонарушении. Но очень важно понимать, что уголовное наказание в виде условного срока (как и штрафа) не освобождает граждан от дальнейшего исполнения своей воинской обязанности. То есть, они и дальше подлежат мобилизации.

Напомним, могут ли призвать мужчин до 18 и после 60 лет – объяснение адвоката.

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