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Те, кто говорил "Слава Украине!", исчезали: у Зеленского рассказали о пытках детей в России

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2498
Время на прочтение
2 мин
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Те, кто говорил "Слава Украине!", исчезали: у Зеленского рассказали о пытках детей в России

Фото: Associated Press

Похищенным украинцам оккупанты говорили, что они теперь "дети России".

В России издевались над депортированными детьми из Украины. Те несовершеннолетние, которые имели смелость сказать: "Слава Украине", загадочно исчезали.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Депортированные дети, которых удалось вернуть в Украину, говорят, что им угрожали изоляцией, интернатом, избивали палками, а за возгласы "Слава Украине!" забирали в неизвестном направлении. Им говорили, что от них отказались родители и они теперь "дети россии". Если это не политика геноцида, то что?", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, российские оккупанты врали похищенным украинским детям, что родители от них отказались. Тем временем захватчики пытались передать на усыновление маленьких украинцев российским семьям. Родителям, которые в отчаянии звонили по телефону, чтобы узнать какую-то информацию, россияне нагло отвечали: "Все равно вы их не заберете, это – дети России".

Ранее Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина за депортацию украинских детей в РФ. Суд также выдал ордер на арест уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой.

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Дата публикации
Просмотры
2498
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