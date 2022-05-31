Те люди, которые говорили, что война очень быстро закончится, говорили опасную вещь – Данилов

Те люди, которые говорили, что война очень быстро закончится, говорили опасную вещь – Данилов

Люди, которые говорили о близком конце войны – делали опасную вещь. Война еще будет продолжаться, а для победы нужно сделать многое.

Об этом в интервью изданию "Укринформ" сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, выводы о войне делать пока рано.

"Я считаю, те люди, которые говорили, что война очень скоро закончится, что мы уже победили, что в апреле будем праздновать , — говорили опасную вещь. К сожалению, война еще будет продолжаться, и нам для победы многое нужно сделать. Нам очень сложно на фронте, идут бои на территории Луганской, Донецкой и других областей нашей страны. До тех пор, пока они не закончатся, пока последний российский сапог не уйдет с нашей территории, нам нельзя успокаиваться", — отметил Алексей Данилов.

Он также добавил, что основную задачу РФ – уничтожить нашу страну – еще никто не отменил. Поэтому все решения правительства должны приниматься с "пониманием этой аксиомы".

Напомним, что двоих российских оккупантов осудили за обстрелы Харьковской области.

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