Сергей Волынский

Сергей Волынский, более известный украинцам по позывному «Волына», пожаловался на системные проблемы в Вооруженных силах Украины, в частности — несправедливое распределение денежного обеспечения для морской пехоты. По его словам, после 2014 года государство так и не сформировало четкого видения развития и применения этого рода войск.

Об этом военнослужащий рассказал в интервью «Украинской Правде».

Разница в зарплатах военных из разных подразделений, несмотря на аналогичные задачи — колоссальная

«Есть много вещей, которые не были сделаны тогда и не сделаны сегодня. Морская пехота действует как агрессивная сила, закрывающая дыры на тех или иных участках фронта. Так было с 2014 года, и мне кажется, что это так и продолжается», — подчеркнул Волынский.

Отдельное внимание он обратил на зарплатный дисбаланс между подразделениями, выполняющими одинаковые боевые задания.

«На сегодняшний день нет четкой доктрины, которую бы соблюдало государство в отношении к морской пехоте. К примеру, если взять 140-й разведбат морской пехоты и Центр ССО — они выполняют абсолютно идентичные задачи. Но военнослужащий ССО получает 40 тысяч зарплаты, а военнослужащий разведбатальона получает 20 тысяч», — отметил «Волына».

Денежное обеспечение морпехов — не единственная проблема

Также морпех рассказал о хронической нехватке техники и вооружения, с которой морская пехота сталкивалась годами.

«С 2014 года все ресурсы, техника, оружие получалось морской пехотой по остаточному принципу. Наверное, до 2018 года мой батальон выполнял задачи исключительно на „Хаммерах“, которые не имели никакого бронирования. Это была пластмассовая дверь, и все, что там было стойкой — это лобовое стекло», — вспомнил военный.

По его словам, некоторые изменения начались только после 2018 года.

«Начала появляться техника. БМП, БМП-1, БМП-2, БТР — в небольшом количестве, но они как-то начали появляться. Это за счет командования», — добавил он.

В то же время Волынский отмечает: место морской пехоты в военной стратегии Украины остается неопределенным до сих пор.

«Я не уверен, что оно определено и сейчас. Я не знаю, чем на сегодняшний день отличается бригада морской пехоты от бригады десантно-штурмовых войск или пехотной бригады. В чем разница?», — отметил он.

Причину этого военный видит в отсутствии системного подхода к применению подразделений.

«Мы сохранили сам род войск, но не научились применять эти войска по назначению. К примеру, прыжки с парашютом происходят даже сейчас. Я не понимаю, на каких участках фронта, какие задачи будут выполнять люди, которые тренируются совершать прыжки с парашютом, честно», — подытожил «Волина».

