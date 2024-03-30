Театр абсурда: россияне под Крынками пытаются "запугать" ВСУ манекенами — видео

Оккупанты придумали очередную "мощную идею" на войне.
Военный Юрий Мадяр показал эпическое видео с окрестности Крынков на Херсонщине. Так, оккупационная армия России устроила очередной театр абсурда – россияне завезли под Крынки манекены. Некоторые из них уже даже успели нарядить и рассадить в лодки.
Об этом написал в своем Telegram-канале.
"Русня ночью завезла в зачарованный лес манекенов… Выездной театр абсурда. А вот уже ряженые на лодках, по лесу запускают… Надеются, что кто-то на это поведет. Пилоты, помните о ложных целях", — прокомментировал он.
Напомним, в Кринках россияне без успеха пытаются прорвать оборону ВСУ.
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