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Театр абсурда: россияне под Крынками пытаются "запугать" ВСУ манекенами — видео

Театр абсурда: россияне под Крынками пытаются "запугать" ВСУ манекенами — видео

Оккупанты устроили очередной театр абсурда – завезли под Крынки манекены / Фото: скриншот

Оккупанты придумали очередную "мощную идею" на войне.

Военный Юрий Мадяр показал эпическое видео с окрестности Крынков на Херсонщине. Так, оккупационная армия России устроила очередной театр абсурда – россияне завезли под Крынки манекены. Некоторые из них уже даже успели нарядить и рассадить в лодки.

Об этом написал в своем Telegram-канале.

"Русня ночью завезла в зачарованный лес манекенов… Выездной театр абсурда. А вот уже ряженые на лодках, по лесу запускают… Надеются, что кто-то на это поведет. Пилоты, помните о ложных целях", — прокомментировал он.

Напомним, в Кринках россияне без успеха пытаются прорвать оборону ВСУ.

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