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"Театр абсурда "русского мира": мариупольцы жалуются на беспорядок, который устроили оккупанты в городе

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"Театр абсурда "русского мира": мариупольцы жалуются на беспорядок, который устроили оккупанты в городе

Фото: Getty Images

Жители временно оккупированного Мариуполя до сих пор не получают электроснабжения в дома, которые почти все в городе разрушили российские оккупанты.

Местные рассказывают, что в Мариуполе столбы линий электропередач просто валяются посреди улиц. оккупанты их не убирают.

Об этом сообщает горсовет.

"Мариупольцы до сих пор не получают электроснабжение в дома. Несмотря на громкие заявления оккупантов, что город освещен, жители пишут, что оккупанты проводят электроснабжение в свои учреждения, но не в жилые дома", — говорится в сообщении.

Вместо этого оккупанты выставляют освещенные участки улиц для показательной картинки.

"Театр абсурда "русского мира". Недовольство растет среди мариупольцев. Они понимают, что предатели рассказывают басни. Света и воды нет и не будет. А об отоплении никто уже даже и не мечтает", — добавили в горсовете.

Мариупольцы, в свою очередь, возмущаются и говорят: "Никто не приходил и ничего не осматривал! И где же упомянутое "досрочное решение проблемы"? Если никто и не пытался ее решить!"

Напомним, в Мариуполе проводят скрытую мобилизацию, людям посылают сообщения с предложением работы.

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