"Театр военных действий развивается" — Ким о ситуации в Николаеве, который обстреливают оккупанты

Оккупанты обстреливают позиции Николаева с северо-восточного направления.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал о ситуации в регионе по состоянию на вечер 9 марта. По его словам, Николаев обстреливают с северо-восточного направления.

Об этом заявил Виталий Ким в своем видеообращении.

"Сейчас не могу рассказывать подробности. Обстреливают наши позиции с северо-восточного направления. Мы сейчас окапываемся. Враг не дремлет, следит за нашими перемещениями. Делают разные вбросы. Я прошу вас – не реагируйте... Относительно военных действий. Театр военных действий развивается в нашу сторону. Знаем, что у врага есть проблемы со снабжением", — сказал Ким.

Напомним, российские военные вечером 9 марта начали обстрел Николаева "Градами" и "Ураганами".

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