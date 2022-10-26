"Тебя снимает камера 24/7, свет включен постоянно" — начальник штаба "Азов" Кротевич о российском плене

Начальник штаба полка "Азов", майор Богдан Кротевич (позывной "Тавр"), освобожденный из плена россиян, рассказал, что на четвертый день после выхода из комбината "Азовсталь" его из колонии в оккупированной Оленовке Донецкой области перевезли в Москву.

Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Как рассказал Кротевич, в тюрьму "Лефортово" в Москве его доставили самолетом, вероятно, через российские города Ростов-на-Дону или Таганрог.

"Когда мы сидели в камерах-одиночках... То есть это одиночные камеры, карцер, и тебя снимает видеокамера постоянно, 24/7, и свет включен постоянно, окно залеплено — ты не видишь ничего за окном. Я слышал чаек. И хоть это был месяц май, было довольно холодно. Я в России никогда до сих пор не был и не планировал туда ехать. Я подумал, что это Питер. Довольно холодно, плюс чайки. Ну, думаю, вероятнее всего, море рядом. Я сейчас уже знаю, что это точно было "Лефортово", – рассказал азовец.

По словам Кротевича, больше всего его задело то, когда россияне заставили его надеть тюремную робу.

"По Женевской конвенции военнопленные имеют право носить награды и т.д.", — рассказал майор.

Масштабный обмен военнопленными между Россией и Украиной

21 сентября состоялся обмен пленными и между Украиной и Россией. Из российского плена были освобождены 215 человек, среди которых 108 бойцов "Азова" и 10 иностранных добровольцев. 200 украинских героев обменяли на экс-депутата и кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.

Впоследствии 18 октября состоялся первый женский обмен. 108 украинок освободили из российского плена. Среди них – 37 эвакуированных из "Азовстали", 11 офицеров, 85 рядовых и сержантов и гражданских женщин.

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