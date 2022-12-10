"Тех, кто отказался от боя, – расстреляли": "вагнеровец" рассказал о вербовке Пригожиным и боях на Луганщине

Один из "вагнеровцев", попавший на российско-украинский фронт, рассказал о реальных потерях России и об обмане Евгения Пригожина.

Российский заключенный-"вагнеровец" Вячеслав Измайлов (позывной "Гойда"), попавший в плен ВСУ, рассказал о том, как Евгений Пригожин его лично вербовал, о больших потерях России и об убийстве русских солдат, которые отказывались идти в бой.

Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Donbas Frontliner.

"27 сентября к нам в тюрьму приехал Пригожин. Начал набирать народ, сказал, что у него есть полномочия о вышестоящих органов. Касательно сроков, говорили, что это на полгода. За деньги тогда вообще не говорилось, нам предоставилась возможность "кровью искупить вину перед родиной", — рассказал он.

По словам оккупанта, из лагеря на войну против Украины записалось около 300 заключенных. Им обещали по 200 тыс. платить, а также привилегии детям, семьям.

"То, что мы будем стоять второй линией, и не будем идти на штурм (обещали - ред.). Но когда мы приехали, все оказалось иначе. Мы не второй линией стояли, нас гнали на штурм. Мы прошли двухнедельный курс обучения, легкая подготовка к штурму. И в первый же день нас отправили на передовую, просто бросили на штурм. Говорили, что мы окопаемся и будем держать оборону на второй линии. Там действительно смертность очень велика", — говорит "Гойда".

По его словам, он был ранен после первого же боя, однако в больнице он был всего четыре дня, он не получил должного лечения и его снова отправили воевать. Российский солдат также рассказал, как казнят тех, кто отказывается воевать и о большой смертности на войне.

"Я шел во второй группе, передо мной в первой группе два человека испугались, там работала артиллерия, и эти двое потом копали себе могилу, их просто расстреляли и закопали. Когда мы шли в бой, у нас был с собой только жгут и бинт, обезболивающего никакого не было. У нас во взводе было 90 человек, из них осталось в живых — максимум 20", — рассказал россиянин.

"Вагнеровцы" на войне против Украины

Евгений Пригожин вербует на войну против Украины рецидивистов, насильников и других заключенных.

Издание Middle East Eye сообщало, что Пригожин массово вербует "вагнеровцев" за границей с помощью российских олигархов.

Российские Telegram-каналы распространили видео казни "вагнеровцами" завербованного зека Евгения Нужина. В общей сложности боевики ППК "Вагнер" казнили не только Евгения Нужина, которого обменяли из украинского плена, а по меньшей мере 40 участников войны с Украиной.

Издание The Daily Beast пишет, что "вагнеровцы" вербуют боевиков в тюрьмах Центрально-Африканской Республики.

В России осужденный солдат Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восемь сослуживцев 2019 года, попросился в ППК "Вагнер", чтобы отправиться на войну против Украины.

Недавно в Ростовской области задержан дезертир, обстрелявший полицейских из пулемета. Им оказался осужденный россиянин Павел Николин, вступивший в ряды частной военной компании "Вагнер". Глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что "вагнеровец" якобы был в "бессознательном состоянии" из-за контузии.

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